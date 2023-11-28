Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь

Впереди праздник, который любят миллионы. Традиционным является богатый стол с различными блюдами. Как отметить Новый год и не получить проблемы со здоровьем? Раскрываем главные секреты.

Долгие годы в стране формировалась привычка накрывать стол в канун нового года. Праздник часто ассоциируется с перееданием и набором лишнего веса. Как же весело провести время, хорошо отдохнуть и не получить после каникул серьезных проблем со здоровьем? RT дает важные советы:

Сохраняйте физическую активность. При составлении графика отдыха включайте в него пешие прогулки, катания, активные игры.

Уберите перекусы между основными приемами пищи. Если сохраняется чувство голода, то лучше утолить его овощами или фруктами.

Перед тренировками или играми употребляйте жирную пищу за 2-3 часа до физической активности. После завершения прогулки лучше час подождать и не есть.

Верующие в новогодние праздники продолжают соблюдать Рождественский пост. Четыредесятница длится 40 дней и завершается 7 января. "Канал 360" напоминает, что православным в это время следует соблюдать строгие пищевые ограничения.