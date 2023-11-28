Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь

Долгие годы в стране формировалась привычка накрывать стол в канун нового года. Праздник часто ассоциируется с перееданием и набором лишнего веса. Как же весело провести время, хорошо отдохнуть и не получить после каникул серьезных проблем со здоровьем? RT дает важные советы:
- Сохраняйте физическую активность. При составлении графика отдыха включайте в него пешие прогулки, катания, активные игры.
- Уберите перекусы между основными приемами пищи. Если сохраняется чувство голода, то лучше утолить его овощами или фруктами.
- Перед тренировками или играми употребляйте жирную пищу за 2-3 часа до физической активности. После завершения прогулки лучше час подождать и не есть.
Верующие в новогодние праздники продолжают соблюдать Рождественский пост. Четыредесятница длится 40 дней и завершается 7 января. "Канал 360" напоминает, что православным в это время следует соблюдать строгие пищевые ограничения.