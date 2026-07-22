Барановская показала последствия укуса комара

Юлия Барановская вышла на связь с подписчиками после отдыха за городом и показала заметный отек губы. По словам телеведущей, причиной стал комариный укус, а серьезных последствий для здоровья эта неприятность не несет.

Юлия Барановская, привыкшая проводить большую часть времени на съемках и в командировках, неожиданно столкнулась с бытовой, но неприятной проблемой. Телеведущая рассказала в личном блоге, что отдых за городом закончился для нее множеством комариных укусов. Один из них пришелся в губу, из-за чего лицо заметно изменилось: появился сильный отек, а подписчики не сразу узнали звезду.

Сама Барановская отнеслась к ситуации с самоиронией и объяснила, что речь идет не о косметической процедуре и не о новом образе, а о реакции на укус. Она пожаловалась, что оказалась буквально искусана насекомыми. По данным EG.ru, серьезных последствий для здоровья такая проблема не грозит, но в ближайшие дни ведущей, вероятно, придется дать организму восстановиться.

Для Барановской вынужденная пауза особенно заметна: она много лет связана с программой «Мужское/Женское» и регулярно говорит, что проект занимает огромное место в ее жизни. Телеведущая ведет шоу больше десяти лет и хорошо понимает, насколько зрители привыкли воспринимать его не только как телевизионный формат, но и как возможность обратиться за помощью. По ее словам, в поездках по России люди узнают ее и нередко рассказывают о своих проблемах прямо в аэропорту или на улице.

В материале также вспоминается прошлогодняя история, когда Барановская оказалась в больнице во время командировки. Тогда ей потребовалась операция и наблюдение врачей, чтобы избежать осложнений. Даже в клинике она переживала за рабочий процесс и вернулась к съемкам сразу после разрешения медиков. На этот раз ситуация выглядит куда менее серьезной: неприятность произошла на отдыхе и больше похожа на краткую бытовую паузу, чем на повод для тревоги. Тем не менее телеведущая вновь показала, что не скрывает от аудитории не только рабочие моменты, но и внезапные эпизоды из обычной жизни.