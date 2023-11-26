Сказочное чудо под елкой: волшебные книги в подарок

Первый месяц зимы наступит через считанные дни. А вместе с ним к нам в двери постучится и предновогодняя суета, сопровождающаяся муками выбора новогодних подарков. Если вы все еще находитесь в поисках того самого сюрприза, который подарит ощущение волшебства, предлагаем присмотреться к подборке книг от издательства ЭКСМО.

Анастасия Булдакова. Хранительница зимы и тыквенный пирог, 6+

Эта история тёплая, как лоскутное одеяло! Читать строго с чашечкой ароматного чая и кусочком пирога из духовки!

Ива не любит зиму. Глубокие сугробы, колючие свитера и метели. Вот только она — проводница зимы. И лишь от Ивы зависит, пойдёт ли в городке Моствилль первый снег. Но когда приходит пора будить духа зимы, на пороге Лоскутного дома появляется незнакомка Ариса. Девочка уверена, что на самом деле проводницей должна стать она. Ива и слышать этого не хочет! Но получится ли у неё в одиночку принести в городок первый снег?

Ганс Христиан Андерсен. Снежная королева (ил. А. Гантимуровой), 6+

По завьюженным и холодным чертогам Снежной королевы пробирается маленький огонёк — отважная девочка Герда ищет своего друга, названого брата Кая. Она уже проделала большой путь и встретила немало испытаний на своём пути. Ей осталось только одно: вновь вдохнуть тепло и жизнь в ледяное сердце мальчика...

На протяжении всей истории вас будут сопровождать нежные и красочные иллюстрации современной русской художницы Анны Гантимуровой. А полный классический перевод Анны и Петра Ганзен сделает чтение приятным и увлекательным занятием.

Эрнст Гофман. Щелкунчик (+ музыка П.И. Чайковского), 0+

Музыкальная книга-плеер — это прекрасное сочетание традиционной книги и современных технологий. Красочное иллюстрированное издание классической сказки дополнено звуковым модулем-плеером. Яркие, крупные кнопки на панели модуля позволяют прослушать сказку как по главам, так и полностью, от начала до конца, а также сделать паузу в прослушивании. Время звучания всей сказки — 25 минут.

Антуан де Сент-Экзюпери – Маленький принц (ил. Е. М. Гай), 6+

"Маленький принц" в каноническом переводе Норы Галь.

Новая, необычная, детская визуалиция от испанской художницы Евы Марии Гай для самых юных читателей. Начинающему читателю понравится большой формат, крупный шрифт и яркие иллюстрации в детском стиле.

Мудрая и понятная всем возрастам сказка-притча, проникновенно говорящая о важном: дружбе и любви, долге и верности, красоте и нетерпимости к злу.

Холли Вебб. Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рождества, 6+

В жизни Ханны случилось настоящее чудо! Родители подарили ей щенка! Малыша назвали Оскаром и сразу и навсегда полюбили. Но оказалось, что брат Ханны ещё слишком мал и считает щенка живой игрушкой. Поэтому бедный Оскар прячется по всему дому от чересчур общительного мальчика. Сможет ли Ханна объяснить младшему брату, что Оскар — не игрушка, и сделать это Рождество по-настоящему счастливым?

Это специальное издание с красивой обложкой, на которой будто бы переливается снег. Внутри белая бумага и крупный шрифт, который удобно читать, и милые чёрно-белые иллюстрации. Прекрасный подарок на праздник!

Лара Андерс. Новогодняя сказка Волшебного леса (ил. Ани Гроте), 0+

Наступает Новый год. Жители Волшебного леса так долго его ждали!

Сова Софийка и её братик Филька решили устроить ужин и пригласить в гости всех своих друзей. А чтобы их порадовать, Филька написал каждому письмо и пообещал такие подарки, достать которые поможет только волшебство...

Хочешь узнать, что ответили зверята? Тогда скорее открывай книгу! В ней ты найдёшь красивые конверты с настоящими письмами, которые можно достать и прочитать. А ещё ты узнаешь, какой подарок получили малыши от Деда Мороза.