Пелагея отмечает юбилей новым альбомом

Юбилей Пелагеи стал поводом вновь вспомнить, как артистка из Новосибирска прошла путь от детских конкурсов до статуса одной из самых узнаваемых исполнительниц русской народной песни. Певица, чье полное имя — Пелагея Ханова, родилась 14 июля 1986 года. Музыкальные способности дочери первой заметила ее мать Светлана Ханова: именно она позже стала продюсером и режиссером группы «Пелагея».
На сцену будущая звезда вышла еще в четыре года, а в восемь поступила в специальную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. В 1996 году Пелагея победила на конкурсе «Утренняя звезда» и получила звание лучшей исполнительницы народной песни России. Через год она переехала в Москву, подписала первый контракт, училась в Гнесинской школе, а затем окончила эстрадное отделение РАТИ-ГИТИС с красным дипломом.
Собственный коллектив певица собрала в 1999 году. Группа сделала ставку на смешение фольклора, рока и современных аранжировок, благодаря чему ее стиль стали называть этно-роком и арт-фолком. В 2003 году вышел дебютный альбом «Пелагея», затем были «Девушкины песни», концертный DVD «Сибирский драйв» и двойная пластинка «Тропы». После этого артистка чаще выпускала отдельные синглы и много гастролировала. Одним из заметных моментов ее карьеры стало выступление на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Широкая телевизионная аудитория полюбила Пелагею после проекта «Голос». В 2012 году она вошла в первый состав наставников вместе с Александром Градским, Леонидом Агутиным и Димой Биланом. Ее подопечные не раз доходили до финала, а сама артистка возвращалась во взрослый «Голос», детскую версию, «Голос. 60+» и проект «Голос. Уже не дети». В сезоне 2026 года зрители снова признали ее лучшим наставником.
Сейчас Пелагея остается активной концертной артисткой. На конец 2026 года у нее запланированы большие выступления в Москве и Санкт-Петербурге, а к 40-летию она представляет мини-альбом «Мои песни». Это первая крупная работа певицы за 15 лет: в релиз войдут шесть композиций, которые, по замыслу артистки, связаны с русской культурной традицией и уже знакомы слушателям по ее концертам.