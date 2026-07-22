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Среда 22 июля

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Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью

Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью
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Илон Маск заявил, что сервис Grok Imagine создаст полнометражную версию "Одиссеи" до конца 2026 года. Предприниматель обещает сделать экранизацию ближе к поэме Гомера и историческому контексту, на фоне споров вокруг фильма Кристофера Нолана.

Илон Маск вновь вмешался в разговор о будущем кино и искусственного интеллекта. Глава xAI сообщил, что сервис Grok Imagine должен до конца 2026 года создать полнометражный фильм по мотивам «Одиссеи» Гомера. По замыслу предпринимателя, новая версия эпоса должна быть максимально близкой к первоисточнику и исторической атмосфере древнегреческого мира.

Grok Imagine — инструмент генерации изображений и видео, встроенный в ИИ-помощника Grok. В июле 2026 года xAI расширила его возможности, добавив создание видеороликов по текстовому запросу. Теперь Маск фактически говорит уже не о коротких демонстрационных роликах, а о полном метре, что делает заявление громким даже по меркам технологической индустрии: если проект действительно будет завершен, он станет одним из самых заметных экспериментов на стыке нейросетей и кинопроизводства.

Контекст у заявления неслучайный. Маск уже критиковал «Одиссею» Кристофера Нолана, вышедшую в 2026 году. Несмотря на сильный старт в прокате и высокое внимание критиков, фильм вызвал споры в соцсетях из-за актерских решений и художественной трактовки мифа. В Греции недовольство дошло до политического уровня: представители оппозиции потребовали изучить документы, связанные со сценарием, подбором актеров и общим направлением картины.

Сама история «Одиссеи» остается удобным материалом для больших постановок. Поэма рассказывает о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе и Телемаху, проходя через встречи с циклопом, сиренами, Цирцеей, Калипсо и другими мифологическими испытаниями. Версия Нолана, где главную роль исполнил Мэтт Дэймон, собрала за первый мировой уик-энд 264,1 миллиона долларов и стала самым успешным стартом в карьере режиссера.

На этом фоне обещание Маска выглядит не только технологическим вызовом, но и культурной заявкой. Он фактически предлагает проверить, сможет ли ИИ не просто сгенерировать эффектную картинку, а удержать драматургию, масштаб и человеческую эмоцию большого эпоса.

Шоу-бизнес в Telegram

22 июля 2026, 12:57

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