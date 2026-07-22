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Охлобыстин встретил юбилей между ролями

Охлобыстин встретил юбилей между ролями
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22 июля Ивану Охлобыстину исполнилось 60 лет. Его биография давно перестала быть простой актерской анкетой: режиссер, сценарист, писатель, священник и публичный полемист в нем постоянно спорят друг с другом.

Иван Охлобыстин встречает 60-летие человеком, которого трудно уложить в одну строку титров. В российской культуре он давно существует не только как актер, но и как явление: резкое, непредсказуемое, спорное, но неизменно заметное. Его путь похож на монтаж из разных фильмов, где рядом оказываются студенческие короткометражки, культовые сценарии, телевизионная слава, церковное служение и громкие общественные высказывания.

Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» в Тульской области. Кино вошло в его жизнь рано и сразу потребовало не одной профессии. После режиссерского факультета ВГИКа он не стал выбирать между камерой, текстом и актерской игрой: писал, снимал, появлялся в кадре и быстро закрепил за собой репутацию автора с нервом. В ранней фильмографии особое место заняла «Нога» — работа, принесшая ему фестивальное признание.

Позже эта свобода проявилась в сценариях. С его именем связаны «ДМБ», «Даун Хаус», «Параграф 78», «Дом Солнца», «Иерей-сан. Исповедь самурая». Это разные по жанру проекты, но их объединяет склонность к гротеску, парадоксу и разговору на повышенной внутренней температуре. Охлобыстин всегда тяготел к историям, где смешное соседствует с тревожным, а бытовая реплика вдруг становится почти философской декларацией.

Для массового зрителя главным символом его карьеры стал доктор Андрей Быков из «Интернов». Этот персонаж был резким, язвительным и при этом удивительно живым. В нем сошлись актерская точность Охлобыстина, его умение держать темп сцены и способность превращать грубоватую интонацию в узнаваемый стиль. После «Интернов» его стали цитировать даже те, кто мог не помнить названий ранних фильмов.

Отдельная линия биографии связана с православием. В 2001 году Охлобыстин был рукоположен в священники, служил в Ташкенте и Москве, а в 2010-м по собственной просьбе был временно запрещен в служении и вернулся к активной работе в кино. Для публичного человека такой поворот выглядел компромиссом между сценой и алтарем, но именно эта противоречивость стала частью его образа.

В личной жизни Охлобыстин много лет подчеркивает ценность семьи. С 1995 года он женат на актрисе Оксане Арбузовой, супруги воспитали шестерых детей. В разговорах о браке и воспитании актер обычно говорит о верности, уважении, духовной близости и личном примере. Эти темы для него не фон к профессии, а отдельная система координат.

После 2022 года Охлобыстин стал одним из тех представителей культуры, чья общественная позиция звучит особенно резко. Он поддерживает СВО, критикует артистов, уехавших из России, и считает, что люди искусства не должны оставаться в стороне от происходящего. Согласие или несогласие с ним не отменяет главного: его голос остается частью сегодняшнего культурного спора.

К 60-летию Охлобыстин подходит без ощущения завершенной главы. Он продолжает сниматься, писать, спорить и раздражать тех, кто ждет от артиста удобной тишины. Возможно, поэтому его юбилей выглядит не как спокойная дата в календаре, а как повод снова увидеть человека, в котором актерская маска, авторская воля и проповеднический темперамент не расходятся по разным углам.

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22 июля 2026, 16:47
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
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