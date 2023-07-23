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ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес

ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес
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Фильмы о любви с голливудской звездой в подборке "Дни.ру". Дженнифер Лопес шикарна в любой роли.

Смотреть кино всегда приятно, когда на экране красивые и талантливые артисты. Предлагаем обратить внимание на картины, где сыграла всемирно известная американская певица и актриса. ТОП романтических комедий с участием Дженнифер Лопес поможет удачно провести время.

Свадебный переполох

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com

В этом фильме Дженнифер Лопес перевоплотилась в организатора свадебных церемоний. Ее героиня преуспела в работе и делах, но в личной жизни образовалась трещина. В итоге судьба преподнесла девушке сюрприз.

Первый встречный

Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Романтическая комедия с избитым, но по-прежнему актуальным сюжетом. Дженнифер Лопес играет невесту, которая узнает об измене жениха и принимает безумное решение — выйти замуж за первого встречного.

Давайте потанцуем

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com

Жизнеутверждающее кино о том, как преодолеть кризис и сберечь дорогое сердцу. Отличный выбор для семейного просмотра. В актерском составе особое место занимает Ричард Гир. В паре с Дженнифер Лопес артист смотрится весьма органично.

Если свекровь — монстр

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Легкий фильм для эмоциональной разрядки о противостоянии невестки и свекрови. Остроумные шутки на фоне реалистичной и поучительной истории не дадут заскучать. Джейн Фонда и Дженнифер Лопес раскрыли себя с неожиданной стороны.

Начни сначала

Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Мотивирующее кино, которое учит публику не сдаваться на пути к цели. Никогда не бывает поздно — всегда есть шанс исполнить мечту. Перемены в жизни героини, которую сыграла Дженнифер Лопес, могут показаться зрителям фантастическими. Но разве в жизни нет места сказке?

23 июля 2023, 20:01
Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Перекачанная Лопес шокировала странным фото

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

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