Стрижка волос: гороскоп на август 2023 года по лунному календарю

Астропсихолог Юлия Полянская рассказала, когда можно стричь волосы в этом месяце.

Получить заряд положительной энергии и сделать шаг к благополучным переменам поможет Луна. А точнее — гороскоп, который расшифровывает настроение небесного светила. Доверьтесь прогнозу и увидите, как жизнь играет новыми красками.

Астрологи верят, что стрижка волос в определенную дату может в корне поменять планы. Прежде чем обращаться к парикмахеру, определитесь с целью, чтобы выбрать в календаре на 2023 год благоприятную дату.

Для укрепления волос подходит стрижка : 1, 7, 8 и 15 августа.

Для отращивания локонов удачны : 17, 20, 27, 28, 29 и 30 числа.

Для денежного достатка хороши : 7, 8, 20 и 30 августа

Для окрашивания волос вместе со стрижкой выбирайте : 1, 8, 9, 10, 27 и 28 числа.

Пятый канал с отсылкой на гороскоп Юлии Полянской информирует, что ни в коем случае нельзя стричь волосы в такие даты: 5, 12, 14, 25 и 26 августа 2023 года. Они считаются неблагоприятными. По мнению астропсихолога, отрезать локоны в эти дни — значит подвергнуть себя риску болезней, конфликтов и прочих жизненных неурядиц.

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