Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

40 дней со смерти Юдашкина Тесты Поминки по Шатунову Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Понедельник 12 июня

08:03Гороскоп домашних животных по знаку зодиака 06:07Татьяна Тарасова порадовала рецептом: Яблочный штрудель на скорую руку 04:14"Французский поцелуй": нежность пары лошадей умилила публику 02:13"Настоящий ангел": житель Непала спас корову с теленком от автомобилей 00:07Игра малышей манулов из Новосибирского зоопарка: видео 22:525 лучших книг для ленивого вечера 21:50Телеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской 20:07От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023 19:50Седокова вернулась к мужу после публичного конфликта 18:20Жена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение 18:15Дочери стало некомфортно жить в одной квартире с Долиной 16:51Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России 15:20Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество 14:32Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину 14:20Скандал в семье Якубовича: дочь обвинила отца в токсичности 13:20Стас Пьеха попал в реанимацию 12:16Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана 08:09"Не ругают, не критикуют": почему пьющие женщины нравятся мужчинам 06:32Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки 04:05Как избежать межпозвоночных грыж и как лечить, если они уже есть? 02:05Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов 00:11Как вычислить мошенника по разговору 22:18Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа 20:47Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 20:15Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде 18:42"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 17:42Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 17:23Певица Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах 17:16"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке 16:56Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 16:00Удовиченко произвела фурор на премьере после операции 15:26"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским 15:1040 дней без Юдашкина: как дочь кутюрье переживает утрату 13:57"Рано замуж": 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты 13:25Поминки по Шатунову: как пройдет годовщина смерти певца 12:57Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет 11:32SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары 11:06"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 11:05Полное прохождение "Покров-17" 10:07Спрос на квартиры в Петербурге вырос на 12% 08:185 скандалов певицы МакSим 06:07Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки 04:11Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду 02:05От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого 00:04Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника 22:15Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева 21:40Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 20:30Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань 18:10Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова 17:40Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

Гороскоп домашних животных по знаку зодиака
23

Повадки любимого питомца говорят о многом. Астрологический портрет объясняет характер и темперамент домашних животных.

Хозяину важно найти общий язык с четвероногим другом, а гороскоп в этом деле — верный помощник. Все живые существа рождаются под влиянием звезд и планет, это делает нас непохожими друг на друга.

На основании книги Дианы Нильсен "Дни.ру" составили астрологический портрет домашних животных по знаку зодиака. Он раскрывает неповторимую индивидуальность питомцев с собственными чувствами, мыслями и особенностями.

Овен

Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com

Связанные с созвездием Овна кошки и собаки предпочитают одиночество обществу других зверей. У питомца обычно много энергии, он старается донести до хозяина свои желания и настаивает на их реализации. По гороскопу Овны склонны получать ранки и ушибы на голове. Эти домашние животные всегда настороже, импульсивны, любят драться и носиться без остановки, часто кусаются.

Телец

Фото: B. Rainer/blickwinkel/www.globallookpress.com

Любит поесть, поспать и тактильный контакт с хозяином. Питомец верный, терпеливый и быстро осваивает дрессировку. Нередко получает удовольствие от музыки. Рожденный под знаком Тельца кот или пес предпочитает спокойные и мелодичные композиции. Домашнее животное может скрывать эмоциональное состояние от хозяина, но не прочь с ним пообщаться.

Близнецы

Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Болтливый, активный и любопытный зверек. Может казаться непослушным и вредным питомцем с хорошим чувством юмора. Четвероногий друг обычно меньших размеров, чем сородичи, и обладает яркими выразительными глазами. Не любит долго сидеть в одном положении, шустрый. Астрология влияет на непостоянство Близнецов. Такие домашние животные могут легко менять фаворитов среди домочадцев и отказываться от одних интересов в пользу других.

Рак

Фото: Ariane Lohmar/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Скорее домосед, чем гуляка. Ленивый, тихий, добрый, привязан к хозяину и требует от него любви. У Рака переменчивое настроение, к незнакомцам дружелюбие проявляет редко, но с детьми в ладу. Питомец быстро толстеет, обожает вкусную еду и равнодушен к жестким подстилкам.

Лев

Фото: imagebroker/Christian Heinrich/www.globallookpress.com

Командир и энергичный защитник, будь то кошка или собака. Всегда важничает, на позитиве и ждет похвалы. Обладает артистизмом, крепким здоровьем и громким голосом. Лев харизматичный и ревнивый. Гороскоп благоволит заводить такое животное: если оно полюбило хозяина, то от всей души.

Дева

Фото: Alexandra Pfau/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Под этим знаком рождаются чистоплотные и хитрые домашние любимцы. Они рады угодить хозяину, позволяют себя вычесывать и стричь когти. Дева — животное своенравное, независимое, не любит делиться едой и игрушками с другими. Умеет расставаться с людьми и вещами. Питомец ориентирован на свои личные дела, при этом иногда грустит, нервничает и быстро раздражается. Если верить астрологическому портрету, уязвимый орган Девы — кишечник.

Весы

Фото: imagebroker/Bele Olmez/www.globallookpress.com

Утонченный, хорошо слажен, выглядит презентабельно. Без проблем находит общий язык с людьми и сородичами. Умеет убеждать хозяина, быстро привязывается, но отличается непостоянством. Предпочитает общество человека, когда пребывает на небольшом расстоянии. Животное-Весы может пошуметь, но звуки эти чаще ласкают слух. Питомец холодно относится к дракам и физической активности, стремится к максимальному комфорту для себя во всех сферах жизни.

Скорпион

Фото: Arco Images / Wegner, Petra/www.globallookpress.com

Гороскоп наделяет домашних животных такого рода упрямостью, спокойствием и скрытным поведением. Легко поддается обучению, но выполняет команды и просьбы из личных побуждений. Четвероногий друг склонен к коварству, манипуляциям и половой активности. С точки зрения звериной астрологии Скорпион — целеустремленная личность с проницательными глазами. В компании других питомцев нередко чувствует дискомфорт.

Стрелец

Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com

Бесстрашный шалун с хорошим настроением, полный благородства. Хозяину трудно уследить за подопечным, ведь жизнь Стрельца связана с движением. Любовь к человеку транслирует вспышками, при этом товарищ послушный и легкий на подъем. Домашнее животное не лезет в драку, хотя разозлить его довольно просто.

Козерог

Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Спокойный питомец без всякого озорства и яркого проявления эмоций. Здоровье крепкое, но могут быть проблемы с зубами и кожные заболевания. В его интересы не входят игры. С другими животными Козерогу поладить непросто. Согласно гороскопу, такой четвероногий друг склонен к худобе, двигается осторожно и любит манипулировать окружающими. Это собственник, не готовый делиться своим имуществом.

Водолей

Фото: Annika Plinke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Оживленный, добродушный и открыт к общению, при этом не уверен в себе. Чувствительный, рассеянный, характер быстро меняется. Домашнее животное из разряда Водолеев проявляет к окружающим дружелюбие, но скорее для вида. Порой такие питомцы боятся темноты, а места отдыха выбирают рядом с электроприборами и проводами. Гороскоп подчеркивает особенную красоту представителей этого знака.

Рыбы

Фото: Anni Sommer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Домосед с развитой эмпатией и интуицией. Нежный и любящий, тихий и толерантный к членам семьи. Собака или кошка из астрологической категории Рыб много спит, причем подремать ложится рядом с хозяином. Это всегда верный друг. Гороскоп свидетельствует о желании питомца прятаться под столами, кроватями, в укромных уголках дома.
12 июня 2023, 08:03
Фото: Fabio Ingala/moodboard/www.globallookpress.com
Книга Дианы Нильсен "Гороскоп вашего домашнего любимца"• Требует проверки

Фоторепортаж

Кот усыновил семью чихуахуа

Пять лет назад в доме появился котенок по кличке Ритчи
Затем в доме появился щенок чихуахуа...
Затем еще один...
И так набралось уже семь собак
Кот и собаки жили вместе...
Но постоянно враждовали...
Но несколько месяцев назад хозяйка животных решила сделать групповое фото, посадив Ритчи вместе со всеми чихуахуа - и в этот момент животные вдруг подружились
Теперь они проводят время вместе
Ритчи - отец семейства, лидер. Если пора спать, а собаки шумят, кот громко мяукает, как бы говоря им, что пора замолчать, и чихуахуа послушно идут в постель

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2023 года

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2023 года
Что ждет представителей всех знаков зодиака? Рассказывает астролог Лилия Любимова. Доставайте из шкафа свои лучшие летние вещи – с 5 июня и до самого октября встречать вас будут исключительно по одежке! Это Венера перешла в знак Льва, перемещая фокус с внутреннего на внешнее.

Гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака
Опубликован астрологический прогноз для всех знаков зодиака на июнь 2023 года. В начале лета 2023 года многие знаки зодиака почувствуют стремление к переменам.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года
Астрологический прогноз от Лилии Любимовой для всех знаков зодиака. Май заканчивается и можно выдохнуть? И да, и нет! В большинстве дел у нас появится ясность, но суеты меньше не станет.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года
Время для действий! Вы ведь его ждали? Астрологический прогноз от Лилии Любимовой поможет принять верное решение. Звезды услышали просьбы тех, кто замучился ждать, и выделили нам период, роскошный для активностей.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года

Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года
Что ждет знаки зодиака? Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

Выбор читателей

10/06СбтДмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 10/06Сбт"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 10/06СбтРеабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 11/06ВскСтас Пьеха попал в реанимацию 10/06СбтТарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 10/06Сбт"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2"