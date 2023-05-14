Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо

Стас Костюшкин сменил имидж и побрился налысо.

Стас Костюшкин, один из самых ярких и популярных исполнителей современности, не перестает удивлять своих поклонников. Недавно он решил изменить свой имидж и побрился налысо. Это вызвало бурю комментариев в социальных сетях.

Многие фанаты оценили новую стрижку певца положительно, считая, что она придала ему брутальности и силы. Сам Костюшкин пошутил, что решился на такой шаг после критики из-за видеоклипа с блогером Еленой Блиновской.

Однако, как выяснилось, причина перемен в образе Костюшкина была несколько иной. По информации 5 Канала, певец обратился к медикам для пересадки волос, и его новая стрижка – всего лишь этап предоперационной подготовки.

Костюшкин рассказал, что он давно мечтал о такой операции, но боялся ее последствий и не знал, как объяснить это своим поклонникам. Поэтому он решил изменить свой себя, чтобы привлечь внимание к своей проблеме и подготовить своих фанатов к переменам.

Некоторые поклонники Костюшкина выразили недовольство его решением, но большинство поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления. Кроме того, многие из них заявили, что любят Стаса не за его внешность, а за его талант и музыку.

Ранее Костюшкин уже вызывал споры своими резкими высказываниями и нестандартным поведением. Например, он признался, что рад тому, что блогер Елена Блиновская была задержана правоохранительными органами. Причина радости, как оказалось, в том, что блогер снялась в его недавнем клипе на песню «Королева», и скандал вокруг героини клипа способствует популярности песни.