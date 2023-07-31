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Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Добро пожаловать в август – месяц двух полнолуний! Астролог Лилия Любимова составила гороскоп.

Обычно Луна становится полной 1 раз за календарный месяц, но в нынешнем августе это произойдет дважды – 1-го и 31-го числа. Обрамленный полнолуниями, август обещает быть богатым на эмоции и события.

Уже первого числа, во вторник, Полная Луна в Водолее покажет нам свой характер в стиле «хватит это терпеть»: стремление к свободе любой ценой, желание хлопнуть дверью или избавиться от надоевших отношений, работы, принятых кода-то на себя обязательств и прочих ограничений.

Марс, подогретый поддержкой Юпитера, расправит плечи и запросит адреналина. Такой настрой поможет сделать что-то смелое и значительное, особенно в личных проектах, спорте, саморазвитии, достижении личных целей, а вот в отношениях может закончиться конфликтами. Занимайтесь собой, а не другими!

Меркурий и Сатурн скрестят шпаги в среду, а Солнце с Юпитером начнут копить друг на друга негатив, чтобы выплеснуть его в следующий понедельник. Если вы почувствуете напряжение в отношениях с кем-либо, имейте в виду: 7 августа у кого-то из сторон закончится терпение и переполненная чаша обид и претензий будет опрокинута.

Учитывая большое количество ретро планет, неделя вряд ли будет отмечена крупными успехами в финансах, любви и долгосрочных серьезных делах. Заработать денег и создать прочные отношения помешает ретро Венера, а сделать что-то стратегическое – «неудобный» Сатурн.

Так что личные дела, творчество, отдых и забота о здоровье, домашние дела, занятия с детьми, поездки к родителям, работа в привычном количестве – самые подходящие планы на эту неделю. Ну а выходные стоит потратить на то, что вам нравится: светила в огненных знаках выделят столько энергии, сколько вам нужно для летнего счастья здесь и сейчас!

Овен

Вас не будет напрягать слишком густонаселенный пляж, шумные соседи и дети, болтливые коллеги – на этой неделе Овны и сами не против затусить в большой компании или затеряться в толпе. Встречайтесь с друзьями, осваивайтесь в коллективах, эта неделя не про одиночество, а про освоение больших пространств.

Телец

Тельцы, от вас потребуется полная самоотдача! Пока Юпитер в связке с Марсом, вы способны на многое. Не разменивайтесь на мелочи, занимайтесь крупными делами, в которых нужна физическая сила, воля к победе или личное участие. Звезды сделали все, что смогли, теперь мяч на вашей стороне!

Близнецы

Полнолуние в родственном для вас Водолее позовет Близнецов в странствия. Усидеть дома будет трудно, и если вы никуда не поедете, то хотя бы вспомните свои былые путешествия, разберите, наконец фотографии из отпуска, или запланируйте поездку. Скука и самоограничения – последнее, что вам нужно.

Рак

Усиленные планетами земные знаки пробудят желание трудиться на даче, делать ремонт, украшать жилище, работать на благо семьи. В то же время Полнолуние поднимет вопросы финансов, близких отношений, глубоко личных переживаний. Терпеть и копить негатив – себе дороже, избавляйтесь от всего токсичного!

Лев

Львы продолжают отмечать дни рождений и удивляться некоторым непривычным вещам: скромным бюджетам, ссорам с близкими, неудобным вопросам, корявым комплиментам. Это Венера, идущая вспять, показывает изнанку мира. Полнолуние может обострить любовные отношения – кризис это примета роста.

Дева

Меркурий и Марс в вашем знаке на этой неделе активны, и у вас тоже не будет ни минутки, чтобы полениться. Звезды зовут вперед и подбрасывают дел! Возможно, вам придется заниматься своим здоровьем и доказывать кому-то, что вы достаточно взрослые, чтобы принимать решения самостоятельно.

Весы

Полнолуние в Водолее – знаке, который так похож на ваш – подбросит задач и идей. Учеба, творчество, воспитание детей, собственный имидж и внешний вид будут интересовать и заставят шевелиться. Если вы на отдыхе, он получится активным, если дома – составляйте культурную программу, не ленитесь.

Скорпион

Дела домашние, семейные станут темой №1: вам будет интересно делать ремонт или принимать гостей, заниматься делами детей или родителей. Если вы переезжали за минувший год, можно подвести итог и понять, насколько удачный выбор сделан. Если переезд пока в планах – рассматривайте варианты.

Стрелец

Поездки и общение принесут много эмоций; постарайтесь никого не напугать своими реакциями. Полнолуние покажет, где вы хотите побывать, чему поучиться. Вы сможете определиться, чем займетесь с 1 сентября. Выходные хороши для оздоровления: купайтесь, загорайте, используйте лето по максимуму!

Козерог

Полнолуние в денежном секторе гороскопа это не всегда про прибыль, хотя и она может стать для вас приятным подарком от звезд. Но главное не это, а ваш уровень доходов в целом. Довольны ли вы тем, сколько зарабатываете? Что тут можно изменить? Юпитер и Марс в земных знаках помогут не на словах, а на деле!

Водолей

Полная Луна в вашем знаке намекает, что пора подвести итог минувшего полугодия. Чего вы достигли после своего дня рождения? Исполнились ли ваши планы на год, или их нужно скорректировать? Неделя необычная, она не про рутинные дела, а про стратегические планы, мечты, важные решения.

Рыбы

Ваш Сатурн пытается контролировать другие планеты, возможно и Рыбам захочется вести себя так же с окружающими. Учитывая Полнолуние в свободолюбивом Водолее, попытки контроля могут закончиться бурным протестом! Занимайтесь лучше собой: своим здоровьем, планами на осень, это куда полезнее.
31 июля 2023, 11:03
Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/www.globallookpress.com
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