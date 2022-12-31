Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

Огненным знакам — Овен, Лев, Стрелец
Камчатка: удивительные пейзажи, местные деликатесы и нереальные снимки вулканов.
Кавказские Минеральные Воды: целебные горячие источники региона, раскаленные подземным жаром до 60 градусов, расслабляют не хуже сауны.
Дагестан: чарующие волны Каспийского моря, золотые пески бархана Сарыкум и неизменное радушие местных к гостям республики.
Водным знакам — Рак, Скорпион, Рыбы
Владивосток: здесь порт важнее вокзала, чаек больше, чем голубей, а привычное меню сменяется на морепродукты.
Сочи: летом — ходить под парусами, в межсезонье — ловить дзен на термальных водах, зимой — покорять склоны Красной Поляны.
Санкт-Петербург: наполняйтесь впечатлениями в путешествиях по бесконечным каналам Северной Венеции.
Воздушным знакам — Близнецы, Весы, Водолей
Сахалин: исследуйте остров по воде летом, а зимой забирайтесь на вершину сопки Большевик — осваивать сноуборд на курорте "Горный Воздух".
Нижний Новгород: с наступлением темноты отправляйтесь в экспедицию по барным кластерам на центральных улицах столицы закатов.
Калининград: днем устройте квест по поиску исторических мест, а вечером — в соседний городок на море, чтобы выключить гаджеты и слушать тишину.
Земляным знакам — Телец, Дева, Козерог
Алтай: регион гор и зеркальных озер. Куда именно ехать — неважно: локации Горного Алтая можно смело включать в рейтинг красивейших мест мира.
Казань: гармоничная встреча Запада и Востока, прошлого и грядущего, неординарной культуры и необычайной открытости.Кольский полуостров: увидеть северное сияние, загадать желание на падающую звезду и погрузиться в загадочную атмосферу Териберки.