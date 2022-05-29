ТОП-3 мистических озера России: зеркало Преисподней, древняя Гиперборея и русская Атлантида

На карте России есть немало "мест силы" с чарующей энергетикой. Любопытный народ съезжается к ним в надежде обрести могущество и познать тайны мироздания. Немало легенд слагают о мистических озерах, будто и не озера это вовсе, а нечто сверхъестественное.

1. Озеро Байкал, республика Бурятия и Иркутская область

Самое глубокое озеро в мире образовалось из-за огромной трещины в земной коре. По поверью, Байкал возник после сильного землетрясения, когда земля раскололась и языки пламени сжигали все на своем пути. Местные на своем языке просили огонь остановиться: "Бай гал!". И тогда гигантская пробоина заполнилась водой.

Водоем имеет сакральное значение. Некоторые признают его живым, поэтому разговаривают с ним и делятся наболевшим. Ругаться с Байкалом — значит обрекать себя на проблемы. Неслучайно с озером связаны природные явления, от которых даже у скептиков встают волосы дыбом.

Существует понятие "байкальский треугольник" — конкретная водная зона, где перестает работать техника, а люди видят миражи и теряют счет времени. Не меньшую опаску вызывают "ведьмины круги" — идеально ровные кольца травы, естественным образом вырастающие возле берега.

А еще на Байкале образуются "чертовы воронки" — странные круговороты воды. Поговаривают, что на самом дне озера открывается портал в ад, куда затягиваются грешные души. Так что, глядя на чистую поверхность Байкала, будьте начеку: возможно, вы смотритесь в зеркало Преисподней.

2. Сейдозеро, Мурманская область

Среди Ловозерских тундр в суровом лесу раскинулось священное озеро саамов. Саамы — коренной самобытный народ Северной Европы, поклоняющийся духам, идолам и особым каменным объектам — сейдам.

Сейдозеро — труднодоступная достопримечательность Кольского полуострова. Добраться туда в теплое время года можно двумя способами: 1) по воде — 30 км пути по соседнему Ловоозеру, 2) пешком — около 10 км через ГОК, каменистое ущелье, ручей Эльморайок и танцующий лес. В первом случае нужно заранее найти пригодное судно, во втором — доехать до точки начала похода, взяв с собой палатку и снаряжение.

По преданию, в скале возле озера заточили злобного великана Куйву. Место силы считается весьма опасным для неподготовленного путника. Ежегодно по пути к Сейдозеру надолго пропадают люди, есть и смертельные случаи. Чуть ли не каждый второй уверяет, что видел там какую-то чертовщину.

После экспедиции на озеро в 1922 году, которую возглавлял Александр Барченко, мистическая атмосфера водоема стала вызывать все больше вопросов. Ходят слухи, что Сейдозеро — это обитель древней Гипербореи, таинственной цивилизации из древнегреческой мифологии.

3. Озеро Светлояр, Нижегородская область

В живописном уголке России в окружении стройных берез и сосен есть озеро, окутанное молвой о чудесах Древней Руси. На берегу стоит деревянная церковь, а вокруг водоема проложена тропинка, которая ведет к роднику и могиле трех святых.

По преданию, князь Юрий Всеволодович в 1165 году приказал построить град Китеж. Результат выдался на славу, но вскоре напали монголо-татары и решили разрушить труды. Напуганный люд с мольбою обратился к Богу, когда враг подошел слишком близко. И тогда свершилось невероятное — город погрузился в воду. Так появилось озеро Светлояр — русская Атлантида.

Посмотреть сие чудо природы можно без особых усилий как в тургруппе, так и в одиночку. Автомобили и автобусы легко доезжают до этого места силы в районе села Владимирское. А в ночь на Ивана Купалу Светлояр собирает целую армию поклонников. Считается, что если в этот праздник загадать желание и трижды обойти озеро, задуманное непременно осуществится.

Одна из главных особенностей Светлояра — сверхчистая вода, которая не зарастает тиной и может годами оставаться такой. Рассматривая водную гладь озера, впечатлительные люди пытаются разглядеть купола затопленных храмов. Судя по отзывам, у отдельных лиц это даже получается.