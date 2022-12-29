Хранилище душ: загадка каменных глыб Южной Сибири

Аутентичная культура народов Южной Сибири непосредственно связана с менгирами – каменными глыбами культового характера. В степях Хакасии встречаются мегалиты размером от 4-5 метров, которые установили древние люди по загадочной технологии. Изучая гигантские сооружения, ученые разводят руками, а вечные скептики от удивления раскрывают рты.



Начало начал

Сакральное значение кускам горных пород предавали еще на заре человечества. Шумеры использовали выражение "na-deg" в значении "помнить, вспоминать, сознавать", что лингвистически трактуется как "собирать камни".

Николай Рерих уверял, что порталы в потусторонний мир под названием Шамбала, находятся на вершинах гор — тибетской Кайлас и алтайской Белухи. Между тем смысл фразы "время разбрасывать камни и время собирать камни" из Ветхого Завета по-прежнему вызывает вопросы.

Что касается Южной Сибири, за три тысячелетия до нашей эры там жили динлины — светлокожие и рыжеволосые люди, не похожие на современных азиатов. По сей день в монголоидных семьях Хакасии рождаются дети с такими внешними признаками.

Точный облик динлинов до сих пор не разгадан. Изучая археологические источники, советский историк Л.Р. Кызласов наткнулся на весьма неоднозначные строки: "Есть царство Динлин. У людей в нем ниже колен растет шерсть, у них лошадиные копыта, они любят ходить".

Согласно ряду версий, именно динлины ввели традицию устанавливать мистические каменные глыбы в этой местности. Однако определить, как давним предкам удавалось транспортировать и размещать такие громадины, до сих пор не вышло. Ученые сходятся во мнении, что древние люди обладали тайными знаниями, которые недоступны современному человечеству.

Мать матерей

Европейцы наслышаны про английский Стоунхендж, а вокруг мегалитов на территории России чудеса творятся без лишней огласки. Славу о волшебстве хакасских менгиров чаще передают по сарафанному радио. Уже много лет бездетные женщины, семьи и просто туристы рвутся в сакральную местность возле трассы Таштып-Абакан, где "живет" великая Хуртуях Тас — мать матерей.

Существует легенда, что когда-то реальная женщина по имени Хуртуях ослушалась мужа и увидела смерть всех членов семьи, а боги превратили ее в камень и наградили даром исцелять от бесплодия. Как бы то ни было, сейчас каменная стела специфической формы установлена в стеклянной юрте на территории музея "Улуг Хуртуях Тас" (в переводе с хакасского "Большая каменная баба", — Прим. ред.).

Снимать священный объект на камеру запрещено. Визуально глыба представляет собой беременную женщину. По словам музейного гида, исследователи выяснили, что внутри выпуклого живота Хуртуях Тас пустота. Наука не может объяснить этого обстоятельства, да и другие чудеса тоже.

Трудно поверить, но приезжающие к Хуртуях Тас бесплодные женщины беременеют и рожают здоровых детей. Вокруг стелы достаточно провести короткий обряд с молоком, после которого каменная мать начинает излучать настолько мощную энергию, что человеку тяжело оторваться. Проходит время, малыши появляются на свет, а в благодарность за потомство счастливые родители возвращаются в музей и оставляют возле менгира игрушки.

Не просто камень

Еще одно чудо Хакассии расположено в музее-заповеднике Казановка, среди живописных гор, а также коров, разгуливающих в долине Кюг ("Счастье" в переводе с хакасского, — Прим. ред.). Чтобы поправить здоровье при различных заболеваниях, люди приезжают к Белому камню с исконным названием Ах Тас.

Специалисты выяснили, что этот двухметровый гранитный менгир расположен в зоне геомагнитной аномалии. Обычному человеку нельзя долго находиться в таких местах, да и время здесь ощущается иначе. Согласно хакасским обычаям, камень надо обойти три раза по ходу движения Солнца, а затем "подкормить" с западной стороны и прижаться к нему.

Тот, кто считает мистицизм Ах Тас сказочной выдумкой, крупно ошибается. Дело в том, что Белый камень — это одна из граней равностороннего треугольника. В нескольких км от Ах Тас расположены "каменный старик" Апсах Тас и "каменная старуха" Иней Тас. Если между этими тремя объектами провести условные линии, то получится эта геометрическая фигура. Как древние люди, не зная тригонометрии, до этого додумались, а, главное, зачем? Вот еще один вопрос на засыпку.

Менгиры умерших царей

В степи солнечной Хакассии есть уникальная зона — Долина царей. Название она получила отнюдь не случайно. В середине прошлого века там провели раскопки Салбыкского кургана — памятника тагарской культуры.

По задумке авторов, это некрополь в виде усеченной пирамиды, в высоту он был как современный 10-этажный дом. Там проводили в последний путь могущественного царя прошлого. Неподалеку от могильника тагарцы образовали еще десятки захоронений, где упокоены влиятельные лица древности.

Вокруг главного погребального комплекса тагарцы установили каменную ограду: 23 мегалита расставили по периметру прямоугольника посреди степи. Все они связаны между собой по значению и расположению. Четыре гигантских менгира на входе в Салбыкский курган по форме напоминают меч, щит, колчан для стрел и топор.

Навстречу солнцу

Ритуальные камни вокруг некрополя соотносятся с мистическими воротами в Долину царей. Это две вертикально врытые, громадные, вырубленные из скалы девонского песчаника плиты. Они одиноко стоят в степи в нескольких километрах от кургана.

Ворота чрезвычайно привлекают эзотериков, любителей энергетических практик. Рядом проводят шаманские обряды, хотя далеко не каждый шаман готов в таком участвовать, ведь зона по своей сути опасная. Об этом говорят и показания приборов для определения электромагнитных импульсов – индикаторов геопатогенных аномалий.

Согласно представлениям древних хакасов, ворота в Долину царей, как и входы в ограды Салбыкских курганов, указывали направление для душ умерших древних царей. Считается, души умерших расходились по двум дорогам. Вход в нижний мир находился в стороне солнечного заката — на западе, а в верхний небесный мир дорога уходила в сторону солнечного восхода.

Именно в верхний мир вела ритуальная дорога, устроенная для душ умерших царей-тагарцев, которые якобы имели "небесное" происхождение. Поэтому ворота в Долину царей и ворота ограды Салбыкского кургана были обращены на восток, навстречу восходящему солнцу.

Весь этот мир

На юге Сибири небольшие степи перемежаются парковыми лиственничными лесами, сосновыми борами, березовыми рощами. Зачем же динлины тащили гигантские куски скал и связывали их с божествами, если древесину гораздо проще обрабатывать и перемещать?

В глубокой древности возникло представление о мировой горе — космической модели мира, хранилище душ. По преданию, эта гора — прародительница всего сущего, от которой зависит жизнь и смерть всего живого на земле.

Каменное изваяние, стела или менгир — воплощение Первоматери, в нем кроется весь этот мир. Мистические каменные глыбы связаны с культом размножения, производящей природы, а также с космологическими представлениями о вертикальной вселенной и трех ее мирах — верхнем, среднем и нижнем.

Когда менгиры бесцеремонно извлекают из своих мест, это оборачивается трагедией для народа. Особенно страдают люди, ведущие раскопки. Как показала практика, у них появляются внезапные заболевания, трагедии в личной жизни или жизни семьи.

В 1954 году вышеупомянутую Хуртуях Тас перевезли в музей Абакана, и посыпались тогда несчастья. Когда лишилась "мать матерей" родной почвы, стали массово умирать дети, которые появились на свет с ее помощью. После долгих и громких обсуждений в 2003 году стелу вернули на законное историческое место, где она продолжила священную миссию.

Динлины устанавливали камни в местах концентрации мощнейших сил неба и земли — на разломах земной коры или подземных водных жилах. Древние люди умели пользоваться положительной и отрицательной энергетикой природных зон, и видели в гигантских кусках горных пород гораздо больше, чем мы — простые смертные XXI века.

