Могила Сенчиной утонула Тесты ДТП с машиной Хрусталева Игры Сонник

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Четверг
29 декабря
Лента новостей
12:20
Хранилище душ: загадка каменных глыб Южной Сибири
12:00
Седую Варум аж перекосило: у Агутина объявились внебрачные дети
11:40
"Списали со счетов": забытая всеми Пугачева прибилась к семье успешного Мамаева
11:20
"Я имела право этого не знать": мать продемонстрировала ошарашенной Карауловой половые органы
11:00
"Обнажилась!": Возбужденные мужики облизали сбросившую белье при всех Волкову
10:40
"В мире нет больше": наглотавшаяся таблеток Долина ушла к покойникам
10:20
Как закрыть ипотеку быстрее в несколько раз
10:00
Что посмотреть в Ереване: 5 шедевров армянского модернизма
09:40
Не вернулся: Пойманный на измене Пресняков ушел от жены после болезненного разрыва
09:20
Весь "Дом-2" рыдает: не стало Влада Кадони
09:00
Видео пожара в караоке-клубе Москвы попало в Сеть
08:40
"Может упасть и отрезать мне ноги": как одинокая женщина своими руками построила дом
08:20
Kislovsky: В столичном ресторане еду соединили с искусством и стихиями
08:00
Самый затратный период – как быстро финансово восстановиться после новогодних праздников?
06:06
Разврат в кругах интеллигенции: пьеса о романе Герцена с женой Огарева
04:14
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
02:08
Раздвинувшая ноги Утяшева показала причинное место во всей красе – видео
00:01
Агеев день: приметы и традиции 29 декабря
22:20
В столице Швеции прогремел взрыв
22:00
Жительницу Москвы освободили из квартиры после 18-дневного заточения
21:40
"Если бы сделала Валерия...": Пригожин жестко прошелся по осквернившей светлый праздник звезде из США
21:20
Жуть! Пирующая скандалистка Собчак крупно оконфузилась
21:00
Сбежавшая за границу вместе с детьми Бородина взвыла: Тяжело
20:40
Не стыдно: тощая Толкалина сбросила бюстгальтер и похвасталась самым дорогим
20:20
Завистливая Семенович впилась в набухшую грудь Орловой: Тити больше, чем у меня
20:00
Затаившая обиду Бузова отвернулась от самого близкого человека
19:40
"Недавно случилось": сидящая на таблетках Долина вынуждена покончить со сценой
19:20
Счастливая мамочка! Родившая Орлова предъявила двойню
19:00
В России с нового года вырастут тарифы на мобильную связь
18:40
ПФР осчастливит пенсионеров под Новый год
18:20
Подольская уехала с детьми: Проболтавшийся о разводе изменник Пресняков потерял самое дорогое
18:00
В Московской области погибли двое рабочих
17:40
Массовая авария в Подмосковье унесла несколько жизней
17:20
"Бьет, заходясь в экстазе": всплыло сатанинское поведение Гузеевой с мужем и детьми
17:00
Анатолий Цой поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
16:40
Развелась с мужем-актером и оказалась на волоске от смерти: испытания звезды "Мажора" Разумовской
16:20
Не жилец: загнанному в угол Меладзе вырыли могилу на чужбине
16:00
Как привести лицо в порядок за три дня до Нового года: 5 рекомендаций косметолога
15:40
"Страшное дело": как живет 85-летняя Светлана Немоляева
15:20
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
15:00
Внедорожник Toyota Land Cruiser рухнул в заледеневшую реку – видео
14:40
"Долго не протяну": подцепивший молодую цацу Бондарчук поставил жирную точку
14:20
"Все в тумане": Очнувшийся после интима на стороне Агутин заявил о предательстве любимой
14:00
"Мне стыдно!": Поливающей помоями Россию Ахеджаковой перекрыли кислород
13:40
"Ребенка не планировала так скоро": округлившаяся певица Нюша сыта по горло очередной беременностью
13:20
"Главное условие": Ждущую прибавление скрытную Кабаеву отправляют на лабораторные опыты
13:00
Сомнительный заказчик: Подлый иноагент Галкин* вымарал светлую память ушедшего Баскова
12:40
Дава поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
12:20
Доводит до экстаза: узкие штаны SHAMANа лопаются от мощного прибора
12:00
"Меня настигло": побитую в вагоне метро Екатерину Шпицу скрючило в адовых муках
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
Прячущую округлившийся животик Алину Кабаеву сдали с потрохами: Еще один на подходе
Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео
Получившая "две полоски" после теста Барановская вышла в свет с новым мужчиной: Вот они
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Ворота в Долину царей. Фото: Екатерина Ежова Камни. Фото: Екатерина Ежова Оберег Хуртуях Тас. Фото: Екатерина Ежова
Хуртуях Тас в музее за стеклом. Фото: Екатерина Ежова Табличка возле Ах Тас. Фото: Екатерина Ежова Ах Тас. Фото: Екатерина Ежова Изображение Салбыкского кургана. Фото: Екатерина Ежова +6

Хранилище душ: загадка каменных глыб Южной Сибири

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Аутентичная культура народов Южной Сибири непосредственно связана с менгирами – каменными глыбами культового характера. В степях Хакасии встречаются мегалиты размером от 4-5 метров, которые установили древние люди по загадочной технологии. Изучая гигантские сооружения, ученые разводят руками, а вечные скептики от удивления раскрывают рты.
прочитано 37 раз

Начало начал

Сакральное значение кускам горных пород предавали еще на заре человечества. Шумеры использовали выражение "na-deg" в значении "помнить, вспоминать, сознавать", что лингвистически трактуется как "собирать камни".

Камни. Фото: Екатерина Ежова

Николай Рерих уверял, что порталы в потусторонний мир под названием Шамбала, находятся на вершинах гор — тибетской Кайлас и алтайской Белухи. Между тем смысл фразы "время разбрасывать камни и время собирать камни" из Ветхого Завета по-прежнему вызывает вопросы.

Что касается Южной Сибири, за три тысячелетия до нашей эры там жили динлины — светлокожие и рыжеволосые люди, не похожие на современных азиатов. По сей день в монголоидных семьях Хакасии рождаются дети с такими внешними признаками.

Точный облик динлинов до сих пор не разгадан. Изучая археологические источники, советский историк Л.Р. Кызласов наткнулся на весьма неоднозначные строки: "Есть царство Динлин. У людей в нем ниже колен растет шерсть, у них лошадиные копыта, они любят ходить".

Салбыкский курган. Фото: Екатерина Ежова

Согласно ряду версий, именно динлины ввели традицию устанавливать мистические каменные глыбы в этой местности. Однако определить, как давним предкам удавалось транспортировать и размещать такие громадины, до сих пор не вышло. Ученые сходятся во мнении, что древние люди обладали тайными знаниями, которые недоступны современному человечеству.

Мать матерей

Европейцы наслышаны про английский Стоунхендж, а вокруг мегалитов на территории России чудеса творятся без лишней огласки. Славу о волшебстве хакасских менгиров чаще передают по сарафанному радио. Уже много лет бездетные женщины, семьи и просто туристы рвутся в сакральную местность возле трассы Таштып-Абакан, где "живет" великая Хуртуях Тас — мать матерей.

Оберег Хуртуях Тас. Фото: Екатерина Ежова

Существует легенда, что когда-то реальная женщина по имени Хуртуях ослушалась мужа и увидела смерть всех членов семьи, а боги превратили ее в камень и наградили даром исцелять от бесплодия. Как бы то ни было, сейчас каменная стела специфической формы установлена в стеклянной юрте на территории музея "Улуг Хуртуях Тас" (в переводе с хакасского "Большая каменная баба", — Прим. ред.).

Хуртуях Тас в музее за стеклом. Фото: Екатерина Ежова

Снимать священный объект на камеру запрещено. Визуально глыба представляет собой беременную женщину. По словам музейного гида, исследователи выяснили, что внутри выпуклого живота Хуртуях Тас пустота. Наука не может объяснить этого обстоятельства, да и другие чудеса тоже.

Трудно поверить, но приезжающие к Хуртуях Тас бесплодные женщины беременеют и рожают здоровых детей. Вокруг стелы достаточно провести короткий обряд с молоком, после которого каменная мать начинает излучать настолько мощную энергию, что человеку тяжело оторваться. Проходит время, малыши появляются на свет, а в благодарность за потомство счастливые родители возвращаются в музей и оставляют возле менгира игрушки.

Не просто камень

Еще одно чудо Хакассии расположено в музее-заповеднике Казановка, среди живописных гор, а также коров, разгуливающих в долине Кюг ("Счастье" в переводе с хакасского, — Прим. ред.). Чтобы поправить здоровье при различных заболеваниях, люди приезжают к Белому камню с исконным названием Ах Тас.

Табличка возле Ах Тас. Фото: Екатерина Ежова

Специалисты выяснили, что этот двухметровый гранитный менгир расположен в зоне геомагнитной аномалии. Обычному человеку нельзя долго находиться в таких местах, да и время здесь ощущается иначе. Согласно хакасским обычаям, камень надо обойти три раза по ходу движения Солнца, а затем "подкормить" с западной стороны и прижаться к нему.

Ах Тас. Фото: Екатерина Ежова

Тот, кто считает мистицизм Ах Тас сказочной выдумкой, крупно ошибается. Дело в том, что Белый камень — это одна из граней равностороннего треугольника. В нескольких км от Ах Тас расположены "каменный старик" Апсах Тас и "каменная старуха" Иней Тас. Если между этими тремя объектами провести условные линии, то получится эта геометрическая фигура. Как древние люди, не зная тригонометрии, до этого додумались, а, главное, зачем? Вот еще один вопрос на засыпку.

Менгиры умерших царей

В степи солнечной Хакассии есть уникальная зона — Долина царей. Название она получила отнюдь не случайно. В середине прошлого века там провели раскопки Салбыкского кургана — памятника тагарской культуры.

Изображение Салбыкского кургана. Фото: Екатерина Ежова

По задумке авторов, это некрополь в виде усеченной пирамиды, в высоту он был как современный 10-этажный дом. Там проводили в последний путь могущественного царя прошлого. Неподалеку от могильника тагарцы образовали еще десятки захоронений, где упокоены влиятельные лица древности.

Мегалиты Салбыкского кургана. Фото: Екатерина Ежова

Вокруг главного погребального комплекса тагарцы установили каменную ограду: 23 мегалита расставили по периметру прямоугольника посреди степи. Все они связаны между собой по значению и расположению. Четыре гигантских менгира на входе в Салбыкский курган по форме напоминают меч, щит, колчан для стрел и топор.

Навстречу солнцу

Ритуальные камни вокруг некрополя соотносятся с мистическими воротами в Долину царей. Это две вертикально врытые, громадные, вырубленные из скалы девонского песчаника плиты. Они одиноко стоят в степи в нескольких километрах от кургана.

Ворота в Долину царей. Фото: Екатерина Ежова

Ворота чрезвычайно привлекают эзотериков, любителей энергетических практик. Рядом проводят шаманские обряды, хотя далеко не каждый шаман готов в таком участвовать, ведь зона по своей сути опасная. Об этом говорят и показания приборов для определения электромагнитных импульсов – индикаторов геопатогенных аномалий.

Ворота Долины царей. Фото: Екатерина Ежова

Согласно представлениям древних хакасов, ворота в Долину царей, как и входы в ограды Салбыкских курганов, указывали направление для душ умерших древних царей. Считается, души умерших расходились по двум дорогам. Вход в нижний мир находился в стороне солнечного заката — на западе, а в верхний небесный мир дорога уходила в сторону солнечного восхода.

Именно в верхний мир вела ритуальная дорога, устроенная для душ умерших царей-тагарцев, которые якобы имели "небесное" происхождение. Поэтому ворота в Долину царей и ворота ограды Салбыкского кургана были обращены на восток, навстречу восходящему солнцу.

Весь этот мир

На юге Сибири небольшие степи перемежаются парковыми лиственничными лесами, сосновыми борами, березовыми рощами. Зачем же динлины тащили гигантские куски скал и связывали их с божествами, если древесину гораздо проще обрабатывать и перемещать?

Менгиры в музее Абакана. Фото: Екатерина Ежова

В глубокой древности возникло представление о мировой горе — космической модели мира, хранилище душ. По преданию, эта гора — прародительница всего сущего, от которой зависит жизнь и смерть всего живого на земле.

Каменное изваяние, стела или менгир — воплощение Первоматери, в нем кроется весь этот мир. Мистические каменные глыбы связаны с культом размножения, производящей природы, а также с космологическими представлениями о вертикальной вселенной и трех ее мирах — верхнем, среднем и нижнем.

Ритуальный комплекс "Улуг Обаа". Фото: Екатерина Ежова

Когда менгиры бесцеремонно извлекают из своих мест, это оборачивается трагедией для народа. Особенно страдают люди, ведущие раскопки. Как показала практика, у них появляются внезапные заболевания, трагедии в личной жизни или жизни семьи.

В 1954 году вышеупомянутую Хуртуях Тас перевезли в музей Абакана, и посыпались тогда несчастья. Когда лишилась "мать матерей" родной почвы, стали массово умирать дети, которые появились на свет с ее помощью. После долгих и громких обсуждений в 2003 году стелу вернули на законное историческое место, где она продолжила священную миссию.

Менгиры в музее Абакана. Фото: Екатерина Ежова

Динлины устанавливали камни в местах концентрации мощнейших сил неба и земли — на разломах земной коры или подземных водных жилах. Древние люди умели пользоваться положительной и отрицательной энергетикой природных зон, и видели в гигантских кусках горных пород гораздо больше, чем мы — простые смертные XXI века.

Божество Умай. Фото: Екатерина Ежова
Автор: 29 декабря 2022, 12:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дороже золота: редкие экспонаты музея "Мир камня" на Алтае

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Главное условие": Ждущую прибавление скрытную Кабаеву отправляют на лабораторные опыты

Раскрыта правда
Шоу-бизнес

Сомнительный заказчик: Подлый иноагент Галкин* вымарал светлую память ушедшего Баскова

Время пришло
Шоу-бизнес

"Бьет, заходясь в экстазе": всплыло сатанинское поведение Гузеевой с мужем и детьми

Такого не ожидали
Шоу-бизнес

"Страшное дело": как живет 85-летняя Светлана Немоляева

Признание звезды

Гороскоп

Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+