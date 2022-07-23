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Общество
Хомлин дедушка Карл. Фото: Екатерина Ежова Бабушка Марта. Фото: Екатерина Ежова Малыш Антошка. Фото: Екатерина Ежова
Папа Лео. Фото: Екатерина Ежова Сувениры в виде хомлинов. Фото: Екатерина Ежова Набережная Петра Великого в Калининграде. Фото: Екатерина Ежова

Хомлины: волшебные существа Калининграда в статусе городских хранителей

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
В самом западном городе России прячутся крошечные железные человечки. Это талисманы, хранители местного уюта и янтарного ремесла. Фантастическим персонажам дали прозвище хомлины, образованное от английского "home" – что означает дом. Калининград гордится волшебными существами, а туристы со всего мира спешат с ними познакомиться.
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В 2008 году в бывшем Кенигсберге появился необычный дедушка по имени Карл. Размером он вышел с ладошку, а сделан был из бронзы. Присел маленький мужичок на Медовый мост в центре Калининграда и стал за порядком следить. С него и началась история. Позднее на улицах появились другие хомлины.

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И хотя волшебные персонажи приходятся друг другу родственниками, обитают они в разных частях города. Места эти знаковые и популярные у туристов, но воочию увидеть хомлина не так-то легко. Бронзовые фигурки малы и не бросаются в глаза на фоне колоритных архитектурных достопримечательностей.

Хомлин дедушка Карл. Фото: Екатерина Ежова

Местные жители придумали для туристов квест — разыскать каждого человечка и сфотографировать. Теперь за сказочными существами гоняются толпы, а еще крошек наряжают в кукольные наряды. На сегодняшний день хомлины — это семья из 7 диковинных персонажей. Путешествуя в Калининграде, не пропустите их.

Хомлины в Калининграде: где расположены

  • Дедушка Карл — на поручне Медового моста у острова Канта. Если стоять напротив синагоги, он будет с левой стороны. А если идти по направлению к Кафедральному собору — с правой.
  • Бабушка Марта — музей Янтаря. Фигурка находится снаружи в углублении каменной стены, с правой стороны от главного входа.

Бабушка Марта. Фото: Екатерина Ежова

  • Мама Варя — на бойнице башни Врангеля в Калининграде, справа от въездных ворот. Подобно бабушке-хомлину, мама установлена в стене.
  • Папа Лео — хомлин восседает на перилах Эстакадного моста около художественного музея. Чтобы обнаружить фигурку, нужно стоять лицом к фасаду здания, при этом не спускаясь с пешеходной зоны моста вниз.

Папа Лео. Фото: Екатерина Ежова

  • Малышка Уля — на низком ограждении около Калининградского зоопарка. Крошка-хомлин на улитке расположена напротив входа.
  • Малыш Антошка — разлегся в старинном районе Амалиенау, у тротуара перед входом в музей Altes Haus. Обращаем внимание на каменную кладку вокруг здоровенного дерева. Смотрим вниз — и вуаля!

Малыш Антошка. Фото: Екатерина Ежова

  • Малыш Витя — неприметный морячок на лодочке обосновался возле Морского музея в Калининграде. Фигурка занимает часть поручня на пирсе. Чтобы выйти к нему, на набережной ищем судно "Витязь". При подходе к носу корабля и будет наш хомлин.

Набережная Петра Великого в Калининграде. Фото: Екатерина Ежова

Фантастические человечки прекрасно вписываются в окружающую действительность, поэтому за считанные годы стали любимыми символами самого европейского города России. Хомлины в Калининграде одновременно напоминают людям о доме, о семье, да и просто о радостях жизни.

В городе есть мастерская, где изготавливают железные безделушки с изображением крошечных героев. В сувенирных лавках города можно купить копию персонажа, который приглянулся больше всего. Цены на миниатюрные символы Калининграда стартуют от 400 рублей. Самые простенькие и дешевые хомлины — размером с ноготок, а за фигурку поприличнее придется отдать несколько тысяч.

Сувениры в виде хомлинов. Фото: Екатерина Ежова

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Фото: Екатерина Ежова
Автор: 23 июля 2022, 22:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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