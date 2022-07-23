Хомлины: волшебные существа Калининграда в статусе городских хранителей

В самом западном городе России прячутся крошечные железные человечки. Это талисманы, хранители местного уюта и янтарного ремесла. Фантастическим персонажам дали прозвище хомлины, образованное от английского "home" – что означает дом. Калининград гордится волшебными существами, а туристы со всего мира спешат с ними познакомиться.

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