Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Среда
17 июня
Лента новостей
17:09
Ольгу Бузову обвинили в плагиате
17:08
Корчевников сказал о симпатии к Ковальчук на фоне слухов о тайном браке
17:04
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
16:56
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
16:54
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
16:43
Поставили на колени: двое мужчин губками обработали пятую точку Собчак
16:29
Девушку избили в метро Москвы за безобидное замечание
16:24
В день 56-летия звезда "Друзей" Кортни Кокс показала роскошное тело в бикини
16:17
Любовь Успенская пришла в "Дом-2"
16:14
Деньги, адвокаты и связи: Кравец поможет семье убитого Ефремовым водителя
16:11
"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве
16:04
Собчак готова на интрижку с разведенным Агаларовым ради хорошего секса
15:58
В Китае предупредили о риске новой эпидемии коронавируса
15:49
Сын сделал первое официальное заявление после смертельной аварии с Ефремовым
15:45
Шарапова появилась в пятой части сериала "Миллиарды"
15:42
Прилюдно занявшуюся сексом в центре Москвы пару арестовали
15:39
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
15:06
Звезду сериала "Воронины" Анну Данькову обокрали в Москве
15:02
Оставшаяся одна Муцениеце обратилась к друзьям: Вы очень все бесите!
15:00
Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии
14:58
Звезда "Дома-2" о возрождении популярности проекта: "Нужно отстраивать шоу заново!"
14:54
Ефремова увезли из дома
14:40
Брат помог Прилучному оправиться от потери близкого
14:36
Тебе бесплатно: проститутки наградили скачущего Газманова букетом
14:28
"Слишком красиво расставлены слова": в публичном обращении Ефремова обнаружили ложь
14:19
Есть жертвы: в Одессе самолет рухнул на гипермаркет
14:16
"Уральские пельмени" нанесли удар Нетиевскому
14:10
Джоли переживает за будущее своей темнокожей дочери из-за расизма
13:55
50-летняя Юлия Меньшова сообщила о родах: Вот, свершилось!
13:52
Небо в клеточку: что ждет на зоне алкоголика-убийцу Ефремова
13:51
"Корова с выменем комплексует": Анна Семенович надоила молока и прополола грядки
13:47
Под Москвой семилетний мальчик напал с ножом на отца
13:37
Обнаружено неожиданное свойство коронавируса
13:36
Елизавета Боярская впервые за долгое время прогулялась по улице: Тут люди! Wow!
13:26
Коронавирус лишил Королеву и Тарзана части доходов: Наш бизнес умер
13:15
"Мне это надоело": Цискаридзе погнал в шею бессовестных людей из Большого театра
13:12
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
13:07
"Врагу не пожелаю пережить этот кошмар": Хибла Герзмава рассказала о своем диагнозе
13:06
Анну Кошмал из сериала "Сваты" сняли в тележке супермаркета
12:45
К дому Ефремова прибыли силовики
12:41
"Спрашивали про Маршала, про Шуру": звезды 90-х вновь стали востребованными после карантина
12:40
Актер Николаев увел жену у другого: Она меня спасла
12:34
Анна Михалкова рассказала о щемящей тоске из-за детей
12:29
Затравленный муж Валерии отказался от дома за 50 миллионов долларов
12:22
Под Москвой задержали вооруженного налетчика
12:13
Красавицу-дочь Началовой засняли в объятиях взрослой женщины
12:00
Адвокат рассказал о желании Михаила Ефремова сесть в СИЗО
11:58
Сутулова обиделась на создателей первой части сериала "Содержанки": Меня очень мало
11:54
Российские стратегические бомбардировщики вылетели в нейтральные воды
11:38
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске
Названо место похорон Леонида Куравлева
"Ему плохо, почти не ест": адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера под домашним арестом
Закопала и забыла: Божена Рынска плюнула на могилу мужа-самоубийцы
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года

Фото: Дни.ру
Раков ожидают хорошие новости, Скорпионы смогут насладиться жизнью, а Рыбам следует относиться к себе менее самокритично. Подробности читайте в нашем гороскопе.
прочитано 87 раз

Овен

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Близнецы

Как завоевать мужчину-Рака

Как покорить мужчин разных знаков зодиака

Овны, ищите сегодня новые возможности и пути. Период благоприятен для деловых начинаний, осуществления важных проектов и выстраивания планов на будущее. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша жизнь была настроена, как выверенных механизм. Именно такой подход принесет удачу. Также гороскоп советует внимательнее относиться к деньгами и отказаться от излишних трат.

Телец

Тельцам необходимо сконцентрироваться на важном. Сегодня для вас наилучшим вариантом станет канализация всех имеющихся сил и ресурсов на достижение главной цели. Не распыляйте энергию. Расставьте приоритеты и планомерно двигайтесь к решению задачи. Гороскоп говорит, в четверг, 18 июня, не позволяйте мелким вопросам завладеть вашим вниманием и оттянуть драгоценное время на себя.

Близнецы

Для Близнецов настало время для перемен. Если у вас в жизни давно наметились сферы, в которых хочется видеть что-то новое, то сегодня неплохой день для того, чтобы начать действовать. Но не нужно торопиться. Хорошо продумайте свои шаги, а не рубите с плеча. Гороскоп говорит, лучше, когда изменения плавные – это менее "болезненно" и уменьшается вероятность непредвиденных "побочных эффектов".

Рак

Сегодня у Раков ожидается много хороших новостей. Некоторые старые проблемы останутся в прошлом, и откроются новые радужные перспективы на будущее. Вдохновляйтесь состоянием свободы и смотрите вперед с оптимизмом. Гороскоп советует в четверг, 18 июня, отдаться благотворному потоку жизни. Он зарядит вас энергией и поможет в пути, какое бы направление вы ни выбрали.

Лев

Львам нужно определиться с тем, чего вы хотите. Длительная остановка на распутье с невозможностью определиться с выбором – не самый хороший вариант. Вы теряете время, и с изменением ситуации вокруг любая из альтернатив может становиться более привлекательной. Поэтому гороскоп советует, примите решение и, отбросив сомнения и ни о чем не жалея, двигайтесь к намеченной цели.

Дева

Девам стоит проявить внимательность и аккуратность в финансовой сфере. Все операции с деньгами должны хорошо проверяться. Договоры, покупки, оплата счетов и кредитов – здесь не должно быть неточностей или неправильного документооборота. Также с осторожностью относитесь к сохранности своих личных данных. Гороскоп говорит, в четверг, 18 июня, не нужно бояться денежных операций. Главное, чтобы все было выполнено четко и без эксцессов.

Весы

Весы, прислушайтесь к себе. Если фоном в вас зреет чувство некой неудовлетворенности, ощущения, что "что-то не так", необходимо остановиться, избавиться от внешних раздражителей, туманящих разум, и разобраться, в чем же дело. Гороскоп говорит, это может означать, что актуальная действительность сильно расходится с тем, чего вы в глубине души желаете. Необходимо скорректировать свои действия и вернуться на нужный вам путь.

Скорпион

У Скорпионов сегодня неплохой день, чтобы позволить себе насладиться моментом. Если появится возможность, отдыхайте, радуйтесь жизни и лету, окружите себя атмосферой любви и счастья. Можете побаловать себя чем-то приятным и сделать то, чего уже давно хотели. Гороскоп говорит, в четверг, 18 июня, ваше хорошее настроение будет вполне заразительным, так что кроме себя вы можете побаловать еще и окружающих людей.

Стрелец

Стрельцы могут провести сегодняшний день под знаком здорового образа жизни. Чувствовать себя в порядке и в тонусе – это отлично. Это дает удовольствие от жизни и силы побеждать. Поэтому, если что-то не так, подумайте над тем, какие у вас есть возможности привести себя в порядок. Гороскоп рекомендует, обратите внимание на правильное питание, спорт, качественный отдых. Все эти сферы в той или иной степени должны присутствовать в вашем распорядке.

Козерог

Вероятно, сегодня Козерогам потребуется помощь со стороны. Не стесняйтесь признать свою слабость или недостаточную компетентность в той или иной ситуации. Спросите совета у знающего человека, проконсультируйтесь со специалистом, договоритесь о содействии со стороны коллеги. Гороскоп говорит, в четверг, 18 июня, нельзя опускать руки перед трудностями, лучше настроиться на рабочий прагматичный лад.

Водолей

У Водолеев сегодня будет день, наполненный чувствами. Разум отойдет на второй план, и вы будете воспринимать мир несколько иначе, чем обычно. Гороскоп говорит, если этот период будет размеренным - наслаждайтесь и плывите по течению. Если же будет много важной работы и ответственных дел, то в этом случае нельзя полностью отключать голову. Сохраните частичку рационального мышления для контроля над ситуацией и своими действиями.

Рыбы

Рыбы, позвольте себе быть неидеальными. Вы не можете успеть все и везде, вы не всегда можете показывать свой лучший результат. Но это не повод для разрушительной самокритики. Это просто один из дней. И завтра вы сможете вернуться в привычную колею и добиться успехов. Гороскоп говорит, в четверг, 18 июня, воспринимайте любое поражение как ценный опыт, который поможет вам в будущем. Не впадайте в уныние, выше нос.

Гороскоп на июнь 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

17 июня 2020, 16:54

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
Умер отец Порошенко

Шоу-бизнес

Любовь Успенская пришла в "Дом-2"
Деньги, адвокаты и связи: Кравец поможет семье убитого Ефремовым водителя
"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве
Собчак готова на интрижку с разведенным Агаларовым ради хорошего секса

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии

Женщина сообщила новость
Шоу-бизнес

Поставили на колени: двое мужчин губками обработали пятую точку Собчак

Ведущая промокла насквозь
Шоу-бизнес

"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве

Звезда высказалась о покупке дома
Шоу-бизнес

Оставшаяся одна Муцениеце обратилась к друзьям: Вы очень все бесите!

Артистка находится на карантине

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Овечкин скучает по русскому менталитету

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+