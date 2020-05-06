Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года

Звезды повлияют на нас таким образом, что 7 мая станет днем переосмысления личных отношений. Так или иначе вопросы любви и романтики выйдут на первое место для всех представителей зодиакального круга. Гороскоп на четверг для всех знаков зодиака читайте на "Дни.ру".

Овен

Сегодня у Овнов будет наблюдаться личностный крен в сторону теплой, любящей и романтичной натуры. Если в последние дни вы наблюдали за собой недостаток активности и энергии жизни, то день будет благоприятен для смены этой тенденции. Гороскоп советует, принимайте себя такими, как вы есть, и не думайте над тем, что вам нужно измениться, чтобы понравиться другим. Последнее, что нужно делать сегодня – это притвориться тем, кем вы не являетесь. Также в четверг, 7 мая, вы будете излучать вибрации стабильности и умиротворения, которые могут оказывать целебный эффект на окружающих.

Телец

У Тельцов сегодня в сфере, касающейся любви и романтики, может быть ситуация, когда происходит слишком много разговоров, но недостаточно действий. Возможно, вам будет удаваться потрясающий флирт, но ничего не будет получаться, если нужно будет предпринять конкретные шаги. Одно только знание этого может помочь вам действовать активнее. Но гороскоп предупреждает, если вы будете чувствовать, что все идет вкривь и вкось – не нужно упорствовать и идти напролом. Отложите какие-то задуманные поступки на более поздний и благоприятный период.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может наступить некая кульминация в любовных вопросах. Это узловая точка, которая будет влиять на будущее. Взвешивайте свои слова и поступки. Даже если вы вложили в текущие отношения много страсти и душевных сил для создания прочной связи, грубые необдуманные действия могут многое порушить. Также гороскоп говорит, что в четверг, 7 мая, у вас будет возможность увидеть ваш романтический союз со стороны – объемно, в большом масштабе. И понять, устраивает ли он вас, действительно ли это то, чего вы хотите.

Рак

Ракам сегодня следует спустится с небес на землю. Если для вас любовь – это приключение и сумасшедшая сказка, то в последнее время вы, возможно, слишком увлеклись фантазийным аспектом, не принимая во внимание практическую природу того, что требуется для поддержания отношений на плаву. Скорее всего, вам придется взглянуть на вещи более реалистично. Гороскоп советует, в этот день лучше отказаться от алкоголя и любых других веществ и состояний, способных затуманить ваш разум.

Лев

Сегодня Львы, вероятно, обнаружат, что в отношениях все становится непросто, несмотря на то, что в последнее время вроде бы царили штиль и безоблачность. Вы или ваш партнер начнете чувствовать, что что-то не так. Не исключено, что атмосферу будут отравлять невысказанные обиды или подозрения в обмане. С этим нужно разобраться. Гороскоп рекомендует быть в этот четверг открытыми и чувствовать близких людей, стараясь поставить себя на место другого.

Дева

Девы сегодня, скорее всего, будут переживать некоторый сумбур внутри себя и в отношениях с другими людьми. Не пытайтесь прятаться от близких, которые будут пытаться помочь, даже если у вас будет возникать желание, чтобы вас все оставили в покое. Будьте открыты и честны с теми, кто действительно заботится. Гороскоп говорит, что в этот день лучше всего не принимать судьбоносных решений, не совершать крупных покупок и не подписывать важные документы.

Весы

Сегодня Весам будет очень сложно совладать со своими эмоциями. Перепады настроения могут сыграть негативную роль. Поэтому лучше всего не лезть на рожон и не рубить с плеча, избрав тактику маленьких обдуманных шажков. Идите по медленному, но устойчивому пути. Постарайтесь быть реалистами, так как чрезмерное погружение в иллюзии и мечты может привести к неадекватному восприятию ряда жизненных ситуаций. Гороскоп советует, чтобы в четверг, 7 мая, немного сгладить эмоциональные скачки, используйте спорт, контрастный душ или медитативное расслабление.

Скорпион

Возможно, сегодня вы уделите время на то, чтобы привести свое рабочее место или дом в порядок. В делах гороскоп советует проявить максимальную аккуратность и пунктуальность. Исполняйте обещанное и не бросайте слов на ветер. В этот четверг лучше еще раз посмотреть на "дорожную карту" своей жизни. Даже если вы движетесь очень быстро, динамично и легко, удостоверьтесь – а ту да ли, куда собирались. В противном случае результат может разительно расходиться с вашими ожиданиями и потребностями.

Стрелец

Сегодня Стрельцам могут открыться новые заманчивые перспективы. Это могут быть предложения поучаствовать в интересном проекте, возможность пойти на повышение, новые бизнес-контакты. Гороскоп также говорит, что этот четверг, 7 мая, благоприятен для обдумывания планов на долгосрочную перспективу. Хорошая новость в том, что у вас есть достаточно сил и ресурсов, чтобы достигнуть намеченных целей. Еще следует внимательнее относиться к своему телу и не пренебрегать физическими упражнениями.

Козерог

Козерогам сегодня следует проявить максимум терпения и понимания. Какие-то моменты в текущих любовных отношениях могут прийти в достаточно трудную тупиковую ситуацию. Услышьте близкого человека, будьте готовы пойти на компромисс и самим измениться. Возникшие проблемы требуют решения, а бегство от них не приведет ни к чему хорошему. Гороскоп советует быть честными и открытыми.

Водолей

Вполне возможно, что сегодня вы будете желать кардинальных перемен. Но прежде чем предпринять какие-либо шаги, следует четко понять, куда вы хотите двигаться. Бег в никуда может обойтись слишком дорого и привести к разочарованию. Гороскоп говорит, что в четверг, 7 мая, вы можете просить помощи у проверенных людей, чьему мнению вы доверяете. На любовном фронте в целом все будет гладко, что позволит вам получить дополнительных источник жизненных сил и наслаждения. Пользуйтесь им.

Рыбы

Сегодня день, скорее всего, будет перегружен рабочими обязанностями и прочими заботами. Не разменивайтесь на мелочи. Отдайте приоритет самым важным и не терпящим отсрочек делам, иначе ворох долгов и "хвостов" покатятся как нарастающий снежный ком. В любви следует не допускать охлаждения отношений и излишнего упрямства. Гороскоп рекомендует в четверг, 7 мая, постараться создать теплую и доверительную атмосферу – и никаких уколов в сторону друг друга. Это поможет сделать отношения более гармоничными.