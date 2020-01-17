Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин выбрал нового руководителя Федеральной налоговой службы. Высокий пост занял Даниил Егоров. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, передает "Царьград".
Отмечается, что это распоряжение стало первым документом о кадровых назначениях, подписанным новым председателем правительства. Ранее Даниил Егоров был заместителем главы ФНС.
Напомним, 15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. 16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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