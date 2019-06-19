Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой

Поклонники знаменитой певицы не перестают обсуждать, с кем останется жить ее наследница Вера Алдонина. Ясновидящая Марианна Абравитова поставила точку в этом вопросе.

"Действительно дочь Юлии Началовой будет жить в новой семье ее отца. И на данном этапе это лучшее решение, потому что Евгений Алдонин действительно готов заботиться о ребенке. Он испытывает глубокое чувство вины, и это поможет в укреплении его отношений с дочерью. Сейчас он будет окружать ее повышенным вниманием и вкладывать в нее по полной. Футболист принял для себя решение, что он должен компенсировать дочери отсутствие матери", – уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Он пытается сделать все, чтобы Вера не концентрировалась на смерти матери. Безусловно, в один день Юлию Началову ребенку не забыть, но он постарается сделать так, чтобы его присутствие в жизни дочери закрыло глубокую рану.

Обычно мачехи не любят падчериц, но в этой ситуации все наоборот. "Вижу, что они вместе, на семейном совете решали, брать или не брать дочь Юлии в свою семью, и именно новая жена Алдонина проголосовала "за". Со стороны мачехи поведение очень адекватное. Добросердечное отношение Вере обеспечено, поэтому мы можем не бояться за ее светлое будущее", – сказала Абравитова.

Напомним, что известная исполнительница Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в московской больнице. Певица страдала от ряда заболеваний: мигрирующей подагры, сахарного диабета и даже якобы волчанки. К тому же утверждалось, что на здоровье знаменитости негативно сказалась ранее перенесенная анорексия.