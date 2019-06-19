Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
"Действительно дочь Юлии Началовой будет жить в новой семье ее отца. И на данном этапе это лучшее решение, потому что Евгений Алдонин действительно готов заботиться о ребенке. Он испытывает глубокое чувство вины, и это поможет в укреплении его отношений с дочерью. Сейчас он будет окружать ее повышенным вниманием и вкладывать в нее по полной. Футболист принял для себя решение, что он должен компенсировать дочери отсутствие матери", – уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Он пытается сделать все, чтобы Вера не концентрировалась на смерти матери. Безусловно, в один день Юлию Началову ребенку не забыть, но он постарается сделать так, чтобы его присутствие в жизни дочери закрыло глубокую рану.
Обычно мачехи не любят падчериц, но в этой ситуации все наоборот. "Вижу, что они вместе, на семейном совете решали, брать или не брать дочь Юлии в свою семью, и именно новая жена Алдонина проголосовала "за". Со стороны мачехи поведение очень адекватное. Добросердечное отношение Вере обеспечено, поэтому мы можем не бояться за ее светлое будущее", – сказала Абравитова.
Напомним, что известная исполнительница Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в московской больнице. Певица страдала от ряда заболеваний: мигрирующей подагры, сахарного диабета и даже якобы волчанки. К тому же утверждалось, что на здоровье знаменитости негативно сказалась ранее перенесенная анорексия.
Артист рассказал о маленьком размере
Шоумен прошелся по продюсеру группы "На-На"
Шоумен рассказал о сложных взаимоотношениях в семье
Бешеные критики накинулись на звезду
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Загадочные обьекты
Срочно!
Существует ли бумеранг?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Почему мужчины такие наглые?
Жанна Фриске
Молодой человек - бисексуал
Что меняет роспись?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Брат оказался геем
Конфликт в Чемодановке
Негры.
Беременна от пьющего