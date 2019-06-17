Кощунство и абсурд: Сафронов плюнул в "святую" Началову

Самый известный художник России Никас Сафронов в шоке от разговоров о том, что скончавшаяся в марте певица Юлия Началова – святая. Как известно, поклонники несут на ее могилу воду и крем в полной уверенности, что те заряжаются от праха и становятся целебными. В "святости" певицы разбирался даже Андрей Малахов, посвятивший этой теме выпуск своего шоу.​



"Юля – не Ванга, не святой Петр, не Николай-угодник, – заявил Никас в интервью "Дни.ру". – Не думаю, что она может что-то зарядить. При жизни Началова не была сильно верующей, не жила в монастыре, не помогала миллионам людей, не приняла за веру мученическую смерть. Наверняка она была очень хорошим человеком и верила в Бога, но святой в любом случае ее назвать нельзя".

Он уже слышал, что на родине певицы, в Воронеже, собираются построить храм Юлии Началовой. "Храм можно поставить любому человеку, кому угодно, – продолжил художник. – Можно в пустом месте молиться, и оно начнет наполняться энергией. Я с уважением отношусь к Юле, но почему тогда не построить храм Федору Шаляпину, Владимиру Высоцкому или Дмитрию Хворостовскому? Любому человеку, который завоевал своим талантом уважение и почитание у зрителей, можно построить... Но какое отношение это имеет к Богу, к Русской православной церкви? Святыми становятся люди, которые занимаются благими делами. И не просто занимаются, а отдают всего себя на благотворительность, на помощь страждущим, на проповедование слова Божьего".

"Началова – обычная светская женщина. Строить храм и ходить в него, чтобы поклоняться ей как святой – это уже перебор. Это абсурдно и даже кощунственно. Если так хочется, можно возвести храм почитаемой в православии святой мученицы Иулии Анкирской (Коринфской), сделав это в память о Юлии Началовой", – заключил Сафронов.