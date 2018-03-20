Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Юлия Викторовна Началова

певица
Юлия Викторовна Началова
  • Дата рождения: 31 января 1981
  • Место рождения: Воронеж, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Дмитрий Ланский, Евгений Алдонин
  • Дети: дочь Вера Алдонина

С раннего возраста у Юлии проявились способности к пению. С двухлетнего возраста отец стал заниматься с дочерью вокалом. С пяти лет она начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни юной певицы стало участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в 1991-1992 годах, Началова одержала в нем победу. На "Утренней звезде" состоялась встреча с певицей Ириной Понаровской, с которой впоследствии Юлия ездила в туры. В течение нескольких лет Понаровская была не только наставником, но и помогала Началовой со сценическим образом.

В 1995 году вышел первый альбом Юлии на студии "Союз" "Ах, школа, школа". В том же году Началова приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple-95, где завоевала Гран-при. Юлии удалось победить в этом состязании, несмотря на конкуренцию в лице таких будущих звезд, как Кристина Агилера и Дина Браун.

В 2001-м Началова снялась в фильме "Герой ее романа", в 2004 году - в фильме "Бомба для невесты" с Дмитрием Харатьяном. В 2003 году участвовала в реалити-шоу "Последний герой". Кроме того, с 2005 по 2007 годы работала ведущей на программе "Субботний вечер", а также на канале "Звезда".

В 2006 году певица выпустила альбом "Давай поговорим о любви" и сборник "Разные песни о главном". В 2013 году в США Началова записала новый англоязычный альбом Wild Butterfly. На диске одиннадцать песен, написанных совместно с композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым певица познакомилась благодаря Филиппу Киркорову.

Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой
15 марта 2019 года из жизни скоропостижно ушла Юлия Началова. А 15 марта 2026-го, в шестую годовщину памяти певицы, друг и коллега Александр Панайотов раскрыл главную ее тайну. За кулисами концерта лауреатов премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге Александр Панайотов назвал имена артистов, которых он считает легендами – это Алла Пугачева, Лариса Долина, Юлия Началова.

Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы

Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы
Как сейчас живет наследница знаменитой певицы? Отец Юлии Началовой сделал откровенное признание. Исполнительница хита "Герой не моего романа" ушла из жизни пять лет назад.

"Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь": исповедь взрослой дочери Началовой

"Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь": исповедь взрослой дочери Началовой
В этой красивой талантливой девушке почти не узнать того ребенка, который пять лет назад потерял самое дорогое – маму. Юлии Началовой не стало слишком рано. Она скончалась совсем молодой в 38, оставив на своих родителей и бывшего мужа любимую дочь Веру.. Девочке тогда было всего 12.

Потеряла маму, но продолжила ее путь: как складывается судьба дочери Началовой

Потеряла маму, но продолжила ее путь: как складывается судьба дочери Началовой
Скоропостижный уход мамы не отнял у Веры Алдониной желание жить и творить. Теперь покойная родительница, как незримый ангел-хранитель, освещает ее дорогу к счастью. Сегодня, 31 января, любимице публики Юлии Началовой исполнилось бы 43 года.

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом
16-летняя наследница Юлии Началовой выступила на сцене в приятной компании. Знаменитая певица покинула нас в 2019 году.

Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина

Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина
Вера Алдонина рассказала о своем отъезде в другую страну в социальных сетях. Юлия Началова покинула нас четыре года назад.

Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой

Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – идет 17-й год. Смотришь на эту уже взрослую красавицу и диву даешься, как похожа она на свою знаменитую мать. Обаяние, скромность, внешность, голос, мудрые глаза – она взяла все лучшее, что было в исполнительнице хита "Герой не моего романа". Талантливая наследница Началовой решила тоже связать жизнь с искусством.

Дочь Началовой рассказала о семейной драме

Дочь Началовой рассказала о семейной драме
Откровения наследницы Юлии Началовой повергли в шок. В уже далеком 2019 году не стало певицы и артистки Юлии Началовой.

Отец Юлии Началовой сообщил о ловушке для Романа Костомарова

Отец Юлии Началовой сообщил о ловушке для Романа Костомарова
Роман Костомаров необдуманно совершил роковую ошибку в январе . Российский фигурист Роман Костомаров с 10 января находится в больнице Коммунарки.

"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой о ней заговорила Понаровская

"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой о ней заговорила Понаровская
История вокруг Юлии Началовой шокирует. 16 марта 2019 года как гром среди ясного неба на Россию обрушилась новость — умерла Юлия Началова.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения