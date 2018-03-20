Юлия Викторовна Началова певица

С раннего возраста у Юлии проявились способности к пению. С двухлетнего возраста отец стал заниматься с дочерью вокалом. С пяти лет она начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни юной певицы стало участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в 1991-1992 годах, Началова одержала в нем победу. На "Утренней звезде" состоялась встреча с певицей Ириной Понаровской, с которой впоследствии Юлия ездила в туры. В течение нескольких лет Понаровская была не только наставником, но и помогала Началовой со сценическим образом.

В 1995 году вышел первый альбом Юлии на студии "Союз" "Ах, школа, школа". В том же году Началова приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple-95, где завоевала Гран-при. Юлии удалось победить в этом состязании, несмотря на конкуренцию в лице таких будущих звезд, как Кристина Агилера и Дина Браун.

В 2001-м Началова снялась в фильме "Герой ее романа", в 2004 году - в фильме "Бомба для невесты" с Дмитрием Харатьяном. В 2003 году участвовала в реалити-шоу "Последний герой". Кроме того, с 2005 по 2007 годы работала ведущей на программе "Субботний вечер", а также на канале "Звезда".

В 2006 году певица выпустила альбом "Давай поговорим о любви" и сборник "Разные песни о главном". В 2013 году в США Началова записала новый англоязычный альбом Wild Butterfly. На диске одиннадцать песен, написанных совместно с композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым певица познакомилась благодаря Филиппу Киркорову.