Фролов подсунул в кипе бумаг: Исаева высказалась о многомиллионной расписке Началовой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Вторник 18 июня
Лента новостей
11:59
Бывший президент УЕФА Платини арестован за взятку от Катара
11:24
Арестованы 15 фигурантов массовой драки в Чемодановке
11:20
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
11:06
Подросток попытался изнасиловать пенсионерку в московском лифте
10:49
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
10:39
Итальянское оперное IL VOLO отметит десятилетие коллектива в России
09:59
Названы самые лучшие смартфоны
08:42
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
08:39
Улетевший из страны с другом-красавчиком Лазарев высмеял грязные слухи
08:33
Макрон поставил на место выскочку Зеленского из-за Путина
06:20
Обнаглевший Зеленский поставил дерзкий ультиматум Путину
06:13
"Страшно смотреть": поклонники ужаснулись болезненному виду Варнавы
04:06
"Колхоз": манерную звезду "Дома-2" разнесли в пух и прах (видео)
02:37
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
00:19
Известная голливудская актриса дала от ворот поворот влюбленному принцу Гарри
22:29
Двое обнаженных мужчин устроили драку в центре города
21:42
Кощунство и абсурд: Сафронов плюнул в "святую" Началову
21:34
Под Москвой детские автогонки закончились страшной аварией
21:18
Украина докатилась до шантажа Европы из-за газа
21:14
У лидера группы Megadeth обнаружили рак
21:09
"Понравились трусы": засмотревшийся на горячего красавца Воробьев вызвал оторопь
20:53
После встречи с Зеленским Макрон встал на сторону России
20:38
Обобравший Алибасова мошенник покаялся и вернул часть денег
20:19
Экс-президент Египта умер в зале суда
20:09
Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость
19:51
"С годами все краше!": народ в экстазе от оголившейся Водонаевой
19:37
Скабеева оценила скандальную выходку Зеленского в Париже
19:05
Собчак поцапалась с Бондарчук из-за фото любовника
18:54
Школьник провалил ЕГЭ из-за плохой ручки
18:31
В Реутове спасли застрявшую в смертельной ловушке собаку
18:20
"Жадный старичок": Солнцев раскрыл грязную ложь Алибасова
17:41
В Шереметьево жестоко избили водителя такси
17:36
МКБ и "Роснефть" запустили сервис оплаты топлива через приложение
17:26
Лондон в шоке из-за убитых в Крыму британцев
17:23
Муцениеце рассказала о прибавлении в семье
17:17
Зеленский с женой покинули Украину после жуткого обстрела
17:13
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
17:08
России предстоит пройти очередной "краш-тест"
16:56
Страшный пожар в Москве унес жизни двух человек
16:39
Панин сделал заявление о больших проблемах в сексе
16:32
Диана Вишнева представит "Сны спящей красавицы" в Москве
16:14
В Псковской области неизвестный обстрелял игравших в футбол подростков
15:58
Володин призвал создать единое правовое пространство России и Белоруссии
15:53
Погиб маленький ребенок: в Башкирии произошло жуткое ДТП
15:51
Меган Маркл жестко отчитали на людях
15:44
Сделано заявление о начале войны между Россией и США
15:18
Москвичей предупредили об аномальной жаре
15:12
Отпуск: как подготовиться к длительному перелету
15:07
"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова
15:02
"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан
14:52
Отравившегося Алибасова выписали из больницы
14:48
Неожиданная смерть выбила Губерниева из колеи
14:44
На Урале сотрудницы МВД обвинили начальника в домогательствах
14:44
Путин поставил на место ушлого халявщика Лукашенко
14:34
"Гадостная тварина": Солнцев набросился на выпивающую с бомжами жену-старушку
14:20
"Оборванка!": Лорак публично "опустили" средь бела дня
14:15
На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег 5275
14:03
Президент Польши попал в скандал из-за слов о русских
13:56
Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении
13:50
"Дико сексуально!": Билан шокировал внезапно появившейся "мутацией"
13:42
Поклонники молятся о здоровье Димаша Кудайбергена
13:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года
13:29
Найден способ сократить число бедных в России
13:23
Страшный теракт унес десятки жизней в Нигерии
13:11
Раскрыта страшная тайна алкоголика Порошенко
13:05
Рудковскую в новой тусовке высмеяли за хвастовство и безвкусицу
13:05
Ради "Уральских пельменей" Михалкова сделала невозможное
12:51
HONOR View 20: самый летний смартфон
12:34
Александр Калягин экстренно госпитализирован
12:25
Гришаева "засветила" свою фигуру и молодого мужа
12:11
Шокированный новостями о раке Песков перенес сложную операцию
12:02
Голунов рассказал о слежке до задержания
11:59
"Тупая табуретка": жалкого Зеленского прилюдно смешали с грязью
11:40
Шепелева обвинили в похищении 20 миллионов со счета умирающей Фриске
11:38
Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой
11:20
Что скрывает сказочная Албания
11:08
Для всей семьи: отец скупил участки вокруг захоронения Жанны Фриске
11:02
Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец
10:51
"Мужчина в платье": Чичерина сразила наповал новым амплуа
10:49
"Еще одна Волочкова": Штурм вызвала отвращение у публики
10:32
Перекроенная Лопырева рассказала о пластике
10:14
Яковлева рассказала о тяжелом заболевании в гостях у Малахова
10:06
Варум загнала под каблук изменника Агутина
10:01
Назван самый солнечный город России
09:36
Садальский показал Алибасова рядом с гробом
09:25
Брак Климовой потерпел очередной крах
09:25
В Москве стартуют Летние балетные сезоны
09:09
Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы
09:07
"Успехов не показывает": за что хитрая Алсу получила надбавку к пенсии
08:35
"Люди такие странные": Лобода впервые высказалась о скандале с Лазаревым
08:23
Гороскоп на неделю
08:10
"Отпусти меня": вдова Говорухина рассказала о секретном письме
08:03
Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой
06:21
Принц Гарри и Меган Маркл показали умилительный снимок первенца
04:08
Популярный актер на спор ограбил магазин средь бела дня
02:13
"Не к добру!": Рудковскую уличили в подражании Собчак
00:21
"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме
22:36
Савичева раскрыла тайну смерти известной певицы
20:07
"Игра престолов!": неожиданно появившийся брат Галкина оказался его отцом
18:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
HONOR View 20: самый летний смартфон
"Уважает Зеленского": сделано неожиданное заявление о Путине
"И как теперь уснуть?": Крид привел в ужас новым лицом
"Сбежал, как трус": Шепелев незаконно прячет ребенка
"Наговорила всякой белиберды": гордячку Милявскую поставили на место
Шоу-бизнес

Фролов подсунул в кипе бумаг: Исаева высказалась о многомиллионной расписке Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Близкая подруга и пресс-секретарь певицы Анна Исаева прокомментировала затянувшуюся судебную тяжбу с хоккеистом Александром Фроловым. По ее мнению, Юлия Началова могла дать расписку, пытаясь спасти отношения.
прочитано 3520 раз

По словам Анны Исаевой, спортсмен и певица не регистрировали отношения, однако долгое время проживали под одной крышей. Когда они решили съехаться, у Александра Фролова не было своей жилплощади. Спортсмен перебрался к Юлии Началовой – в квартиру, которую сейчас делят.

ПО ТЕМЕ

Кощунство и абсурд: Сафронов плюнул в "святую" Началову

Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой

Народ скорбит по Юле Началовой

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Теперь он претендует на половину квартиры на основании расписки от Юлии. Расписка была напечатана на компьютере, от руки – только ее подпись внизу бумажки. Это все нас очень смущает", – рассказала Исаева.

Анна отметила, что обсуждала ситуацию с имуществом с Юлией незадолго до ее смерти. Певица призналась, что не помнит, как расписывалась в документе.

"Возможно, это была кипа бумаг, которую Фролов ей дал, и она все подписала, не обратив внимания на содержание. Может, и подмахнула, подумав. Тогда этому может быть только одна причина. Документ датирован 2015 годом. Это как раз время, когда Юля и Александр расставались. Возможно, она это сделала, чтобы сохранить семью", – предположила Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По словам пресс-секретаря певицы, теперь Александр Фролов требует деньги у бывшего мужа Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина. Якобы хоккеист постоянно выдумывает разные суммы. На сегодняшний день Фролов хочет получить 50 миллионов рублей, так как оценивает стоимость жилья в 100 миллионов.

Между тем сторона певицы считает, что сумма завышена. В распоряжении Исаевой оказался кадастровый документ, где указана реальная стоимость апартаментов – в два раза меньше. В момент покупки квартира оценивалась в 40 миллионов, половина от этой суммы – 20 миллионов – и указана в расписке Юлии Началовой, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Автор: Руслана Алексеева18 июня 2019, 10:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Врать Исаевой не надоело?
В сети давно в открытом доступе есть не только собственноручно написанная Началовой расписка о получении денег, но и подписанный ею договор купли-продажи.
Поздно изображать невменяемую дурочку, когда деньги получены и потрачены.
Вот интересно, когда Началова во второй раз продала за 26 млн уже проданную квартиру вместе с долей Фролова подставной "КУДРЯвой" конторе "Весенние инвестиции" из Нижнего Новгорода, она тоже во вневменяемом состоянии находилась?
А где же тогда были лучшие подруги и любящие родители, которые теперь подняли вселенский вой?
Ведь по факту эта "святая" дважды собственную дочь без жилья, подаренного отцом ребёнка, оставила!
Для чего теперь все грехи "святой" вешать на Фролова?
Поздно выдавать аферистку за блаженную дурочку, лжесвидетельствовать и искать виноватых - суд скоро поставит точку и положит конец началовским квартирным махинациям!
Гость
Ответить
Ну и что ещё придумают чтоб длог не отдавать ? Ворьё, банальное примитивное ворьё.
1

Популярные темы форума

Политика

После встречи с Зеленским Макрон встал на сторону России
Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость
"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан
Сделано заявление о начале войны между Россией и США

Шоу-бизнес

Ненасытного любовника Панина опознали по кольцу и шраму
Квартиры отравленного Алибасова оказались в собственности чужих людей
Оскандалившаяся Алсу осмелилась на громкое заявление
Судебные приставы выбивают долги из Цымбалюк-Романовской

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

"Жадный старичок": Солнцев раскрыл грязную ложь Алибасова

Шоумен прошелся по продюсеру группы "На-На"
Шоу-бизнес

Улетевший из страны с другом-красавчиком Лазарев высмеял грязные слухи

Звезду поддержали коллеги
Шоу-бизнес

Фролов подсунул в кипе бумаг: Исаева высказалась о многомиллионной расписке Началовой

Пресс-секретарь прокомментировала затянувшуюся судебную тяжбу с хоккеистом
Шоу-бизнес

"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова

Шоумен пропустил просьбу телеведущей мимо ушей

Гороскоп

"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
Гороскоп на неделю
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой

Фоторепортажи

Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Названа самая сексуальная женщина 2019 года
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru