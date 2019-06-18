Фролов подсунул в кипе бумаг: Исаева высказалась о многомиллионной расписке Началовой

Близкая подруга и пресс-секретарь певицы Анна Исаева прокомментировала затянувшуюся судебную тяжбу с хоккеистом Александром Фроловым. По ее мнению, Юлия Началова могла дать расписку, пытаясь спасти отношения.

По словам Анны Исаевой, спортсмен и певица не регистрировали отношения, однако долгое время проживали под одной крышей. Когда они решили съехаться, у Александра Фролова не было своей жилплощади. Спортсмен перебрался к Юлии Началовой – в квартиру, которую сейчас делят.

"Теперь он претендует на половину квартиры на основании расписки от Юлии. Расписка была напечатана на компьютере, от руки – только ее подпись внизу бумажки. Это все нас очень смущает", – рассказала Исаева.

Анна отметила, что обсуждала ситуацию с имуществом с Юлией незадолго до ее смерти. Певица призналась, что не помнит, как расписывалась в документе.

"Возможно, это была кипа бумаг, которую Фролов ей дал, и она все подписала, не обратив внимания на содержание. Может, и подмахнула, подумав. Тогда этому может быть только одна причина. Документ датирован 2015 годом. Это как раз время, когда Юля и Александр расставались. Возможно, она это сделала, чтобы сохранить семью", – предположила Анна.

По словам пресс-секретаря певицы, теперь Александр Фролов требует деньги у бывшего мужа Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина. Якобы хоккеист постоянно выдумывает разные суммы. На сегодняшний день Фролов хочет получить 50 миллионов рублей, так как оценивает стоимость жилья в 100 миллионов.

Между тем сторона певицы считает, что сумма завышена. В распоряжении Исаевой оказался кадастровый документ, где указана реальная стоимость апартаментов – в два раза меньше. В момент покупки квартира оценивалась в 40 миллионов, половина от этой суммы – 20 миллионов – и указана в расписке Юлии Началовой, сообщает сайт "Комсомольская правда".