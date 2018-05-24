Невыносимый Кержаков женится на молоденькой красавице

Скандальный развод Александра Кержакова обсуждают все российские таблоиды. Футболист довел свою жену до сильнейшего нервного срыва – девушке даже пришлось прибегать к помощи врачей. Что случилось в этой звездной семье – разбирались Dni.Ru.

"Все произошедшее очень логично. Кержаков – человек с нереально сложным, практически невыносимым характером. Футболист настоящий деспот в отношениях с женщинами. Когда заканчивается конфетно-букетный период, он начинает их прессинговать. Александр видит потенциальных “жертв”, и выбирает изначально тех девушек, с которыми можно так поступать. Всех его женщин связывает общее качество – эти дамы эмоционально нестабильны. Останавливаться Кержаков явно не собирается, и по судьбе у него еще пара подобных браков", – рассказала в интервью Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По словам медиума, Милана Кержакова сейчас испытывает мощные эмоциональные раскачивания. В подобную ситуацию попала и предыдущая девушка Кержакова, которая осталась одна с расшатанной психикой. "Такой мужчина как Александр дарит женщинам невероятную страсть в начале отношений – его ухаживания всегда яркие и очень эмоциональные. Но, как правило, такие истории с вулканом страсти всегда заканчиваются болезненным откатом в обратную сторону, после чего остаются разбитые семьи и страдают дети", – предупредила гадалка.

"Я не вижу, что Милана и Александр сойдутся. Футболист уже строит далеко идущие планы и готов к новым завоеваниям. Следующая девушка Кержакова будет еще моложе и красивее, и определенно эта избранница будет из высшего общества – вероятно, светской львицей, либо дочкой очень богатых родителей. И такую девушку он найдет быстро. Долго нам ждать не придется", – предсказала Абравитова.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 7 Янв 2018 в 12:32 PST

Напомним, что Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года. Ранее футболист состоял в незарегистрированных отношениях с Екатериной Сафроновой. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову, потребовав лишить ее права воспитывать их общего ребенка. В октябре 2014-го суд лишил ее родительских прав.