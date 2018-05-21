Смерть Тюльпанова расколола брак Кержакова

Стали известны подробности расставания известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. По словам Екатерины Сафроновой, бывшей возлюбленной спортсмена, отношения с женой у них испортились после смерти ее отца – политика Вадима Тюльпанова.

Милана ранее призналась, что рассталась с супругом. Девушка всячески старалась сохранить отношения с мужем, но сделать этого не получилось. Еще в январе она надеялась, что ей удастся помириться с Александром. Но вскоре оказалось, что брак спасать футболист не собирается. Жену он отправлял общаться со своими адвокатами.

Милана решила, что во всем виновата бывшая пассия мужа Екатерина. Якобы, та хочет отомстить Александру и Милане за то, что мужчина забрал у нее сына и не дает им видеться, передает Eg.ru.

Сафронова рассказала, что было настоящей причиной конфликта в семье. По ее словам, Милана сама вышла с ней на связь, они встретились в ресторане, и девушка обмолвилась о том, почему изменились их отношения с мужем.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 8 Сен 2016 в 11:26 PDT

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 11 Мар 2018 в 12:14 PST

"Зря она думала, что я пыталась их развести с Сашей... Захотела излить душу, помочь мне встретиться с сыном Игорем, которого Кержаков у меня забрал. Она пришла на встречу со мной в ресторане, мягко говоря, в расстроенных чувствах… Как я поняла из разговора с Миланой, их отношения с Сашей испортились после смерти ее папы", – поведала Екатерина Сафронова. Вместо того чтобы поддержать жену в тяжелую минуту, Кержаков стал проводить время на тусовках.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 3 Апр 2018 в 9:47 PDT

Напомним, что Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года.

Ранее футболист состоял в незарегистрированных отношениях с Екатериной Сафроновой. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову, потребовав лишить ее права воспитывать их общего ребенка. В октябре 2014-го суд лишил ее родительских прав.