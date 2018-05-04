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Александр Анатольевич Кержаков

Александр Анатольевич Кержаков футболист, нападающий

  • Дата рождения: 27 ноября 1982
  • Место рождения: Кингисепп, Ленинградская область
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 176
  • Вес: 76
  • Жена/Муж: Милана Кержакова
  • Дети: Дарья, Игорь, Артемий

Александр Анатольевич Кержаков появился на свет 27 ноября 1982 года в небольшом городке Кингисепп Ленинградской области. Семья в лице папы Анатолия Рафаиловича, любителя-футболиста, и мамы Татьяны Вениаминовны с радостью встретила своего первенца. Через 5 лет в семье родился второй ребенок - Михаил.

Отец с раннего детства прививал братьям любовь к футболу и стал их первым учителем на профессиональном пути. Регулярные серьезные тренировки привели к тому, что уже в 11 лет Сашу Кержакова приняли в интернат СДЮШОР «Зенит», где с будущим чемпионом занимался тренер Сергей Романов.

После окончания СДЮШОР «Зенит» Александр начал выступать за любительскую команду «Светогорец» из города Светогорск Ленинградской области, которую возглавил Владимир Казаченок, бывший завуч зенитовской школы. В начале 2000 года Кержаков был признан лучшим нападающим предсезонного турнира на призы петербургской спортивной газеты «Северный Форум».

В конце 2000 года по рекомендации Казаченка главный тренер «Зенита» Юрий Морозов пригласил Кержакова в «Зенит». В основной состав «Зенита» пробился почти сразу же, уже в 2001 году попав в список 33-х лучших футболистов России. Это ему удавалось 5 лет подряд.

Испанский клуб «Севилья» заметил перспективного форварда еще во время проведения матчей против «Зенита» и через некоторое время пожелал приобрести молодого футболиста. По результатам переговоров Александр Кержаков в 2006 году подписал пятилетний контракт на сумму в 5 миллионов евро.

В 2008 году Кержаков вернулся в Россию — в московское «Динамо», возглавляемое Андреем Кобелевым, с которым он вместе выступал за «Зенит» в 2001 году. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

16 января 2010 года Кержаков вернулся в «Зенит», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро.

За «Зенит» 29 мая 2011 года Александр Кержаков забил свой юбилейный 100-й гол, еще через 2 года в ворота противника влетел 200-й мяч форварда. А 28 сентября 2013 года Александр Кержаков стал лучшим бомбардиром за всю историю российского футбола, забив в общей сложности 208 голов.

Личная жизнь.

В 2005 году знаменитый форвард женился на питерской студентке Марии Головой. На их свадьбе свидетелем со стороны жениха был фигурист Евгений Плющенко. В том же году у Александра и Марии родилась дочь Дарья. Но спустя 5 лет супруги по неизвестным причинам расстались.

В 2010 году личная жизнь Александра Кержакова сделала новый виток. У спортсмена возникли романтические отношения с бывшей женой хоккеиста Кирилла Сафронова – Екатериной. У Кати на тот момент уже была 5-летняя дочь Софья. В 2013-ом у пары, которая все это время жила в гражданском браке, родился сын Игорь.

В 2014 году грянул скандал. Александр Кержаков через суд лишил Екатерину прав на сына. Известно, что сегодня дети живут с отцом и его новой супругой Миланой Тюльпановой. Милана – дочь сенатора Вадима Тюльпанова. Пара узаконила свои отношения летом 2015 года.

Милана перешла на фамилию мужа. Она моложе Александра на 10 лет. 10 апреля 2017 года Александр Кержаков стал отцом в третий раз. Его супруга Милана подарила футболисту сына Артемия, который родился в одном из роддомов Санкт-Петербурга.

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