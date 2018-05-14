"Все тайное становится явным": бывшая любовница о синяках от драчуна Кержакова
Сафронова дала откровенное интервью. Она заявила, что не удивилась бы, если бы узнала, что Кержаков бьет жену.
Журналист "Московского Комсомольца" вспомнил, как Милана выложила снимок с синяком под глазом. Многие тогда подумали, что муж избил ее. "Все тайное становится явным. Увидите, еще многое вскроется. Просто сейчас я не хочу весь их негатив обрушить на себя. Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел от этого мужчины", – прокомментировала ситуацию Сафронова.
Она отметила, что не хочет принимать участие в конфликте Кержакова и его жены. "Можно я пока больше ничего не будут комментировать? Чем меньше я стану участвовать в их разборке, тем спокойнее буду жить", – взмолилась Сафронова.
"Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым", – подчеркнула она в беседе с корреспондентом издания.
Если судить по словам бывших жен, Кержаков - тот еще свин��. Вот так, чтобы вы просто вспомнили, выглядела его побитая красавица-жена Милана. Надеюсь, у нас не все футболисты как Аршавин и этот вот... pic.twitter.com/7INbtmYAW7— Тревор Колби (@trevor_kolby) 14 мая 2018 г.
Кроме того, Сафронова рассказала, что уже несколько лет не виделась с сыном Игорем. Кержаков не дает ей встретиться с ребенком. "По слухам, он постоянно живет с бабушкой. Кержакова вроде там и близко нет", – добавила бывшая возлюбленная спортсмена.
Напомним, что Кержаков состоял в отношениях с Сафроновой с 2010 года. В 2013-м у них родился сын Игорь. Как писали Dni.Ru, спустя год спортсмен через суд лишил бывшую возлюбленную прав на воспитание ребенка.
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