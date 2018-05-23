Оплеванный Кержаков объявился без обручального кольца

В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка, организованная фондом Александра Кержакова "Звезды – детям". Освещавшие событие фотографы заметили, что после разлада с женой спортсмен появился на публике без обручального кольца.



Кержаков приехал буквально за несколько минут до начала мероприятия. Поначалу он стоял где-то в стороне, не желая привлекать к себе внимание. Однако позже спортсмену пришлось выйти на импровизированную сцену, чтобы выступить перед собравшимися, передает телеканал "78". Многие подметили, что на правой руке Кержакова отсутствует обручальное кольцо.

Cлухи о разрыве отношений Миланы и Александра появились не вчера, но лишь недавно жена футболиста откровенно высказалась о нем в Instagram. Она заявила, что рассталась со спортсменом, назвав его "падшим, недостойным человеком".

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 22 Май 2018 в 8:15 PDT

После мероприятия журналисты окружили Александра, чтобы задать насущные вопросы. Бывший нападающий охотно разговаривал о выставке и футболе, а когда его спросили о ситуации с Миланой, изменился в лице и замолчал.

Пообщавшись с поклонниками непродолжительное время, Кержаков поспешил удалиться. Теперь остается гадать, что стало причиной разлада между супругами.

Напомним, в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка "Мы в одной команде", организованная фондом Александра Кержакова "Звезды – детям". Известные спортсмены и артисты из Северной столицы пообщались детьми с синдромом Дауна и ребятами из малоимущих семей.

