Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь

Скрипач Коган умер от рака Липницкая завершила карьеру Эксклюзив Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
12:29
Приставы конфисковали у ресторатора 1,5 кг кабачков
12:27
"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов
12:22
Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"
12:13
Исправность электричек в Москве проверят планшетами
12:09
В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
11:43
Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
11:38
Названа дата избавления Москвы от пробок
11:35
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
11:14
Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве
11:07
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря
11:02
Владелец "Охотного ряда" задержан за стрельбу в московском отеле
11:00
Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе
10:48
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
10:33
Убийство врача из-за выдуманного рака попало на видео
10:30
На детской площадке в Москве нашли труп
10:16
13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
10:09
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
09:59
В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию
09:42
Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
09:39
Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде
09:38
Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым
09:09
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины
09:09
Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия
09:02
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
08:36
В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой
08:34
Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства
08:24
Россиян напугали эпидемией туберкулеза
07:58
Названы дата и место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом
21:58
Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
21:56
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
21:48
Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
21:21
На курорте "Роза Хутор" сошел сель
21:15
Мерзавец подсыпал Волочковой смертельный яд
21:12
На западе МКАД неизвестный открыл стрельбу
21:09
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
20:50
Малахов на "провальном" шоу побил Борисова
20:46
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
20:39
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
20:27
Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро
20:15
"Жди меня" осталась без ведущего
19:57
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
19:45
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
19:45
Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка
19:39
Эксперты просят запретить старые автобусы
19:11
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
19:09
Забывчивый Костюшкин облажался на "мокром деле" (видео)
19:03
На Тайване обнаружили клубок пришельцев (видео)
18:37
На Малахова набросились из-за провального шоу
18:29
На западе Украины разбился самолет
18:11
На северо-востоке Москвы в детском саду поймали вандала
18:08
Бузову в шоу "Танцы" выставили на посмешище
17:56
Садальский обвинил беженку Максакову в чудовищной лжи
17:56
Приговоренная к смерти россиянка написала слезное обращение к матери
17:39
Гройсман раскрыл газовую диверсию на Украине
17:36
Пенсионеров на Первом канале заставили плясать перед Галкиным
17:31
Центробанк ввел временную администрацию в банке "ФК Открытие"
17:05
Водитель Mercedes откупился от сбитой 85-летней старушки печеньем
17:01
Липницкой заинтересовался известный ведущий
17:01
Трамп оконфузился с двумя блондинками в Финляндии
16:56
Продлить лето можно на выставке
16:43
Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
16:42
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
16:39
Ольга Прокофьева с семьей удрала из России
16:26
В московских садах осы объявили охоту на детей
16:13
В Москве в День города военные разгонят тучи
15:58
Олеся Судзиловская обескуражила признанием
15:52
Меркель поймали на провокации против России
15:52
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
15:52
Как изменилась Марина Александрова
15:47
Украинцы прикидываются русскими ради работы в ЕС
15:45
Тимати поразил вопиющей безграмотностью
15:43
Почему от россиян скрывают предотвращенные теракты
15:40
Молодая певица родила помощнику Путина
15:37
11-летняя россиянка спасла из огня шестерых детей
15:31
Станислав Попов: над танцем годы не властны, он все также прекрасен
15:22
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
15:21
Финалист Рио-2016 найден мертвым
15:05
Музеи Москвы станут бесплатными для школьников с 1 сентября
15:04
Названа цена эксклюзивного автомобиля Lada Vesta
15:03
Во время диет человек "распадается" как раковый больной
14:55
Дело стрелков в ночном клубе Новгорода передано в суд
14:50
Беременная Ковальчук показала трогательное фото
14:44
Жириновский откровенно о драке с женщиной
14:41
Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал
14:38
Под Самарой приговорили убийц жены полицейского
14:35
Некрасовку ждет комплексное развитие
14:29
Скандал с пропажей денег пошел Серебренникову на пользу
14:26
Что вытворяла Шарапова в новом платье
13:58
Бывшего почтальона осудили за кражу мешков с пенсиями
13:49
Собчак в шоке от слежки за ее сыном
13:42
Рой пчел искусал детсадовцев на юге Москвы
13:34
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
13:32
Сына актера из "Интернов" задержали за убийство блогера
13:29
Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
13:20
Звезда комедийного сериала купила дом за 10 миллионов
13:07
Под Иркутском пьяный тракторист устроил гонки с полицией (видео)
12:56
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
12:51
Плющенко резко ответил Тарасовой
12:50
Уральские бабушки самостоятельно отремонтировали дорогу
12:40
Липницкую послали к "поющим трусам"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Здоровье

Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь

Юлия Липницкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Lili
Ученые нашли причину анорексии, от которой не так давно лечилась фигуристка Юлия Липницкая. Они уверены, что заболевание генетическое. 
прочитано 399 раз

Нарушение пищевого поведения на 50-80% зависит от наследственности и мутаций ДНК. Помимо этого, болезнь могут спровоцировать неправильный режим и тяжелые физические нагрузки на фоне сильного психологического давления. В ходе исследования эксперты взяли образцы ДНК у 93 человек, перенесших анорексию и булимию. Результаты изысканий показали, что за эти заболевания отвечает 431 специфичный ген, найденный у участников. Об этом пишет журнал PLOS. 

ПО ТЕМЕ

Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни

Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Самые известные жертвы анорексии

 Юлия Вячеславовна Липницкая

Юлия Вячеславовна Липницкая Фигуристка

Исследователи уточняют, что это не единственная причина анорексии. Врачи уверены, что неправильный режим питания, депрессии, хроническая усталость, психологическое давление и тяжелые физические нагрузки “пробуждают” скрытые гены, которые и вызывают болезнь.

Люди с таким ДНК должны быть максимально осторожны, ведь они находятся в группе риска, предупреждают специалисты. Для одних неправильная диета, изнурительные тренировки и сильные нагрузки на психику могут пройти бесследно, а у других спровоцировать тяжелое заболевание.

Напомним, что анорексия стала причиной завершения карьеры Юлии Липницкой. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию проходила трехмесячное лечение от тяжелой болезни. В копилке россиянки, кроме олимпийского золота – серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы в 2014 году, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что время олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой давно прошло. "Она звезда, которая блеснула в свое время. Спасибо ей за это", – сказала наставница и добавила, что девочка получила признание, после которого у спортсменов "начинается какой-то другой путь".

Автор: Михаил Войцеховский30 августа 2017, 12:08

комментарии

Политика

Меркель высмеяли за обещание снять санкции
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
Жириновский откровенно о драке с женщиной
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича

Шоу-бизнес

Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря

Проишествия

Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
В московских садах осы объявили охоту на детей

Lifestyle

Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
Шоу-бизнес

Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка

Певец собирается обратиться к правоохранителям
Культура

Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана

Знаменитый скрипач тяжело болел
Шоу-бизнес

Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей

Подробности бракосочетания звезды "Дома-2"
Шоу-бизнес

Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье

По словам мужчины, ведущий никогда не шиковал

Гороскоп

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена

Фоторепортажи

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
11-летняя россиянка спасла из огня шестерых детей
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru