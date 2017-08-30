Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь

Ученые нашли причину анорексии, от которой не так давно лечилась фигуристка Юлия Липницкая. Они уверены, что заболевание генетическое.

Нарушение пищевого поведения на 50-80% зависит от наследственности и мутаций ДНК. Помимо этого, болезнь могут спровоцировать неправильный режим и тяжелые физические нагрузки на фоне сильного психологического давления. В ходе исследования эксперты взяли образцы ДНК у 93 человек, перенесших анорексию и булимию. Результаты изысканий показали, что за эти заболевания отвечает 431 специфичный ген, найденный у участников. Об этом пишет журнал PLOS.

Исследователи уточняют, что это не единственная причина анорексии. Врачи уверены, что неправильный режим питания, депрессии, хроническая усталость, психологическое давление и тяжелые физические нагрузки “пробуждают” скрытые гены, которые и вызывают болезнь.

Люди с таким ДНК должны быть максимально осторожны, ведь они находятся в группе риска, предупреждают специалисты. Для одних неправильная диета, изнурительные тренировки и сильные нагрузки на психику могут пройти бесследно, а у других спровоцировать тяжелое заболевание.

Напомним, что анорексия стала причиной завершения карьеры Юлии Липницкой. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию проходила трехмесячное лечение от тяжелой болезни. В копилке россиянки, кроме олимпийского золота – серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы в 2014 году, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что время олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой давно прошло. "Она звезда, которая блеснула в свое время. Спасибо ей за это", – сказала наставница и добавила, что девочка получила признание, после которого у спортсменов "начинается какой-то другой путь".