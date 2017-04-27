Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками

История известной телеведущей Даны Борисовой, рассказанная в программе "Пусть говорят", произвела эффект разорвавшейся бомбы. Что ждет блондинку в будущем и к каким испытаниям ей стоит приготовиться, Dni.Ru сообщила ясновидящая Галина Янко.

"Дана Борисова сейчас действительно находится в критической жизненной ситуации. Тяжелая зависимость от алкоголя и наркотиков привела к психологическим проблемам, но спасти Дану еще не поздно. Действия, которые предприняли близкие ей люди именно сейчас, могут спасти девушку. Но путь к выздоровлению для Даны будет очень тяжелым и долгим, так как ситуация очень запущенная", – рассказала гадалка.

По словам Янко, эти негативные процессы в жизни Даны начались давно. "Девушка действительно страдала от депрессии на фоне кризиса в карьере и неудач в личной жизни. Алкоголь и наркотики стали для нее своеобразным побегом от реальности. К сожалению, Дана по характеру очень ведомый человек, и в ее окружении нашлись люди, которые оказали на нее дурное влияние. Как бы ни пыталась помочь ее мать, отчасти родительница сама виновата в том, что не смогла вовремя найти к ней подход, дать поддержку и понимание, когда это было нужно. Как ни прискорбно это говорить, но близкие Даны были очень холодны и невнимательны к ней, поэтому проблемы обнаружились уже на очень тяжелой стадии", – уверена ясновидящая.

Тем не менее, Янко уверена, что Дана выкарабкается. "Сложность в том, что девушка отрицает свои проблемы и не хочет взглянуть правде в лицо. Но скоро она согласится на лечение. Вернуться к нормальной жизни Борисова сможет после долгого процесса реабилитации. В долгосрочной перспективе я вижу у нее новые серьезные отношения и даже брак. После выздоровления Дане я бы рекомендовала поехать по Святым местам", - добавила она.