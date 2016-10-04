Дана Александровна Борисова Телеведущая

Учась в школе, несколько лет работала диктором в Норильской ГТРК, вела молодежную передачу. В 1993 году поступила на факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в том же году, выиграв конкурс, стала ведущей программы "Армейский магазин". В университете взяла академический отпуск, перевелась на вечернее отделение, но в итоге бросила учебу на втором курсе.

В "Армейском магазине" работала до 2005 года. Потом вела программы "Принцип домино" и "Сегодня утром" на НТВ, "Деловое утро" на телеканале РБК и шоу "Машина" на "Перце".