Бывший муж Борисовой уволился ради непослушной дочери

Дана Борисова дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Телеведущая сообщила о том, что ее бывший муж бросил работу, чтобы стать хорошим отцом для переставшей ее слушаться дочери.

Дана Борисова сумела настолько хорошо наладить отношения с бывшим гражданским мужем Максимом Аксеновым, что даже отпустила с ним их девятилетнюю дочь Полину на месяц (по другим данным. на два месяца) в Испанию. Как оказалось, Аксенов даже бросил работу, чтобы больше времени проводить с девочкой.

"Сейчас появился ее папа, он уволился с работы, чтобы быть хорошим отцом, он по три с половиной часа в день с ней занимается. Дочке очень нужен папа, особенно сейчас такой возраст, когда она перестала слушаться, ей нужен папа", – рассказала Дана Борисова.

До недавнего времени у ведущей и ее бывшего возлюбленного были весьма тяжелые отношения, природу которых, по словам Даны, она не знает. "Я к нему ничего не испытываю, девять лет уже прошло. Я вообще забыла и думать о нем, он мне интересен только как отец Полины. А с его стороны, почему-то, к сожалению, негатив постоянно льется, но в последнее время он вроде бы исправился, и я доверила ему ребенка. Он никогда надолго не брал Полину, а вот на Новый год он взял ее. Они праздник отмечали в ресторане, я ее отдала на 12 дней. После этого он, честно говоря, пропал на месяц. Стоит отдать ему должное, какой бы он сейчас ни был отличный отец, материально он нам не помогал, но сейчас он меня убедил", – призналась ведущая.

Дана надеется, что общение с отцом пойдет на пользу Полине. "Он человек очень образованный, в иностранных компаниях работает топ-менеджером, учился в Англии, он говорит на английском как на своем родном. У Полины большие проблемы с английским в школе, тройки, и я ее отдала, чтобы он, во-первых, немного строгости придал, во-вторых, подтянул, и он к этому очень ответственно отнесся, уволился даже с работы", – цитируют Борисову "Актуальные новости".

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана объявила о возвращении дочери. "Подарила цветы 🌺 моей золотой косуле, которую привезли папа с неизменно проживающей с ним теперь его мамой. Попросили меня для Инстаграмма не снимать))) И еще одна новость, вместе с косулей мы пробудем дома все выходные, и.к. я безумно соскучилась!!!" – сообщила Борисова.