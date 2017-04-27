После того, как стало известно о наркозависимости Даны Борисовой, друзья открыто пытаются помочь телеведущей. Также стало известно, что "Первый канал" оплатил лечение блондинки.

Новость о том, что известная телеведущая Дана Борисова нарко– и алкозависима, открыто сообщила в эфире передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" ее мать Екатерина. Женщина со слезами на глазах признала свое бессилие в борьбе с пагубными привычками наследницы. Апофеозом шоу стало признание самого Малахова, что, мол, он два года молчал в надежде на исправление Даны, однако этого не произошло, и он вынужден был прибегнуть к такому способу.

На передаче отметилось множество друзей Даны. В частности, Лера Тувина и Прохор Шаляпин чуть ли не в один голос утверждали, что следует поместить Борисову в профильную клинику. Уже позднее, на своей страничке в Instagram Лера подвела итог неоднозначной передаче. "Уважаемые, друзья, коллеги, журналисты и просто люди! С Даночкой сейчас всё в порядке, её вовремя спасли! Что касается, её мамы не нужно так категорично осуждать поступок придать всё публичности, я сама это на программе раскритиковала, но, поверьте, в данной ситуации по-другому 'русскую Бриджит Бардо' было не спасти и это была бы уже другая печальная тема..." – обратилась к общественности Тувина.

Далее она поблагодарила Андрей Малахова, который открылся ей не только с профессиональной, но и человеческой стороны. По ее словам, ему "не чуждо чужое горе". Также Лера поблагодарила Прохора Шаляпина и Рустама Солнцева – "мы сделали благое дело", уверена девушка.

Публикация от Лера Тувина (@lera_tuvina) Апр 26 2017 в 12:40 PDT

Интересно почитать комментарии к этой публикации. В частности, оказалось, что "Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой. Об этом сообщил Прохор Шаляпин. "канал оплатил лечение , это на первое время около миллиона рублей . Так что пока вы привыкаете – мы действуем конкретно", – заявил певец, обращаясь к пользователям Сети, которые "в шоке" от вскрывшейся истории.

Также певец заявил: "Конкретное действие во имя спасения ЖИЗНИ – это лучше тихих бездействий во имя сохранения репутации.. Здоровья всем и долгих лет жизни! А так мы все не святые .." Когда же у Леры поинтересовались, как долго будет лечиться Дана, та ответила: "этого никто никогда спрогнозировать точно не может,но не быстро точно".

Интересно, что в тех же комментариях прозвучало предположение, что Борисову отправляют лечиться в Таиланд. В пользу такой версии свидетельствуют слова самой Даны, написанные ею в Instagram. Ведущая опубликовала фото с запечатленными на ней Андреем Малаховым, Еленой Воробей и Прохором Шаляпиным.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 25 2017 в 7:02 PDT

"Они пришли еще раз!!!! я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Это свежая фотка полтора часа назад))) Мы уже в Шереметьево, у меня билет на #Самуи , так что #Таиланд привет", – написала Борисова.

Отметим, что пост Даны весьма сбивчив, нелогичен и больше напоминает поток сознания. "Представляете, рейтинги показали, что по рейтингам среди простых людей, я впереди многих и многих ведущих .Мы будем снимать новый проект для "Первого канала". Сегодня Андрюша сам позвонит Максиму, и, думаю, скоро она (по всей видимости. речь идет о дочери Полине. – Прим.ред.) вернется ко мне😊😊😊😊😊" – завершила свой пост Дана Борисова.