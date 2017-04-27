Ближайшая подруга Даны Борисовой обескуражила признанием

Она не верит, что телеведущая сможет избавиться от наркозависимости. Потому что проблемы в личной жизни никуда не делись.

Признание матери телеведущей Даны Борисовой Екатерины о том, что ее дочь нарко– и алкозависима в эфире передачи "Пусть говорят", стало для всех шоком. Как и заявление Андрея Малахова, что, мол, он два года молчал в надежде на то, что Дана исправится. Однако этого не произошло, и он был вынужден прибегнуть к такому способу.

Ближайшая подруга Даны, которая знает телеблондинку более десяти лет, на условиях анонимности (аудиозапись имеется в редакции) рассказала Dni.Ru о том, что привело Борисову к этим неприятностям. "Проблемы у Даны существуют давно, последние три-четыре года она зависима, она "торчит", – рассказала собеседница. – Причем начиналось это все как забава, как прикол, как беззаботная веселая выпивка. Ее за это и прав лишали, и делали ей различные внушения. А теперь все пришло к такому плачевному результату".

"Мама Даны, Екатерина Борисова, которая пришла на эфир к Малахову, уже просто не могла молчать, – продолжает она. – Откуда взялась эта беда? На мой взгляд, это и от вседозволенности, и от какой-то личной неустроенности. Но подсадил ее на наркотики, как мне кажется, ее бывший пиар-директор, ныне покойный Тима Брик. Они не расставались сутками, проводили время вместе. Тима где-то находил наркотики, после которых Дана вошла в такой раж, что не смогла остановиться даже после смерти Тимы".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Мар 27 2017 в 10:57 PDT

"Началось все с тайских таблеток, при помощи которых Брик добился похудения Даны, – вспоминает подруга. – Но когда таблеток не стало, у Даны началась депрессия. Тима сделал для Борисовой много – вставил ей виниры, сделал новую грудь, вел за нее переговоры о работе на телевидении. Казалось бы, живи да радуйся. Но все пошло прахом. Ее квартира, в которой я недавно была, напоминает жилье наркоманки и пьяницы. Такое запустение, что кажется, будто бы там живет не прекрасная девушка, а бомж. В этой квартире бывают всякие странные личности, которые, очевидно, после Тимы и снабжали ее дурью".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 18 2017 в 6:05 PDT

"Сейчас Дана улетела в Таиланд, возможно, ей это поможет справиться со всем, что навалилось, но я, между нами, в это не верю, – обескуражила подруга Борисовой. – Потому что проблемы личного характера никуда не делись, а ребенка, как я знаю, забрал к себе отец".