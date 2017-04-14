Названа причина неудач Василия Степанова

После съемок в фильме "Обитаемый остров" Василия Степанова преследуют неудачи. Ясновидящая назвала одну из возможных причин бед некогда популярного актера.

Василия Степанова не всегда будут сопровождать неудачи. Это явление затяжное, но все же носит временный характер, рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, через два года актер снова получит признание за яркие роли. В России ему предложат поучаствовать в каком-то проекте – возможно, в многосерийном фильме. Позже Степанова позовут на съемки за границей: не исключено, что роль принесет ему и признание, и награду. Семья артиста будет жить в достатке.

Сейчас Василий будет лечиться и скоро забудет о проблемах. В том, что актер попадает в подобные истории, виновата некая кармическая воронка, которая образовалась вокруг него, уверена ясновидящая. Достаточно ранимый человек, он будто продолжает играть своих персонажей: все они плохо заканчивали, и пока артист идет по той же дороге.

"Думаю, Василию необходимо сходить в церковь, если он верующий человек, либо съездить куда-то на реабилитацию, лучше – к морю. Василий недолго будет один. Своего человека он встретит, с этой девушкой его ждет брак и рождение, скорее всего, двух детей. По судьбе Василию суждено вторую половину своей жизни находиться за рубежом. Если будут поступать предложения, конечно, стоит соглашаться. Василию надо быть внимательнее к окружающим: многие сильно ему завидуют. Такие есть и среди близких людей", – рассказала Янко.