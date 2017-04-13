У актера Степанова диагностировали шизофрению

Здоровье Василия Степанова резко ухудшилось. Прибывшие на место медики обнаружили актера в странном состоянии и увезли в психиатрическую клинику, где у артиста диагностировали шизофрению.

Вечером 12 апреля Василий Степанов, который ранее отказался от госпитализации несмотря на многочисленные переломы, стал жаловаться на боли в груди. Артисту немедленно вызвали карету скорой помощи.

Приехавшие медики пришли к выводу, что имеют дело с пациентом, страдающим психическим расстройством. Якобы Степанов вел себя очень странно. Тогда вызвали специальную бригаду. В итоге, звезду фильма "Обитаемый остров" госпитализировали в психиатрическую больницу имени Алексеева. В клинике артисту поставили диагноз "шизофрения", сообщает "Московский комсомолец".

Теперь как минимум в течение месяца Степанов будет лечиться, если его не заберут домой родные под свою ответственность. Примечательно, что близкие всякий раз по разным причинам отказывались от госпитализации Степанова, предпочитая, чтобы он восстанавливался дома. Однако на сей раз ситуация достигла апогея.

В СМИ ходили слухи, что Василий Степанов находится в глубокой депрессии после того, как его кинокарьера не удалась, несмотря на громкий старт. Он даже работал грузчиком и ночным мойщиком автобусов. О том, как сложно добиться успеха в профессии высказалась звезда сериала "Восьмидесятые" Наталья Земцова.

"Честно говоря, я его понимаю. Слышать постоянные отказы на кастингах очень тяжело, особенно если у тебя был такой удачный старт. Ему, наверняка, пророчили блестящую карьеру, а тут две роли за девять лет... Будь ты хоть сто раз красив и талантлив, актерство – это удача, нужно просто оказаться в нужном месте в нужное время (или удачно выйти замуж) Если тебе тотально не везет, то должны быть люди, которые тебя поддержат в сложный момент, видимо, у него не было таковых…", – цитирует актрису РИА ФАН.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Авг 3 2016 в 5:19 PDT

Напомним, на днях Василий Степанов выпал из окна, однако об этом стало известно лишь сейчас. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.

Как рассказали родственники, Василий уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью летом 2016 года. Тогда родным удалось спасти актера. Якобы в последнее время он не высказывал желания покончить с собой. Однако близкие старались не оставлять его без присмотра. Кстати, после госпитализации в психитарическую клинику Степанова автоматически поставят на учет в психоневрологический диспансер.

