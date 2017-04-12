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Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа

Василий Степанов. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Российский актер Василий Степанов выпал из окна квартиры. Артист доставлен в больницу.

Продолжение: Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове
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Медики диагностировали у Степанова множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По данным Life, инцидент произошел накануне утром, однако известно об этом стало только вечером 12 апреля.

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 Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Также свидетели уверяют, что Степанова никто не толкал, он упал сам. Известно, что артист проживает в пятиэтажке вместе с родителями.

Как писали Dni.Ru, поклонники одного из самых красивых представителей отечественного кино давно подозревают, что Василия кто-то сглазил или проклял. Степанов уже второй раз за последние месяцы оказывается в больнице. В конце декабря 2016 года Василий вместе с друзьями возвращался домой из магазина, около подъезда он поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог. Актер пролежал на обледенелом бетоне до тех пор, пока за ним не приехала скорая помощь.

Тогда врачи обнаружили у красавца компрессионный перелом двух позвонков и трещину в тазобедренной кости. Весь январь Степанов провел в клинике, там же актер отметил свое 31-летие.

Кроме того, после успеха картины Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где Василий сыграл главную роль, Степанова накрыла затяжная депрессия. Актера бросила любимая. Он прозябал в нищете и жаловался на невостребованность в профессии.


Автор: Алёна Нестерова12 апреля 2017, 20:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

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