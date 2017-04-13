Выпавший из окна Василий Степанов употреблял препараты

Журналисты выяснили новые подробности произошедшего с актером Василием Степановым ЧП. Оказалось, артист на протяжении нескольких лет наблюдался у медиков из-за депрессии и регулярно принимал поддерживающие эмоциональное состояние препараты.

Последние семь лет Василий Степанов стоит на учете в столичной медицинской клинике. Об этом стало известно после того, как звезда фильма "Обитаемый остров" выпал из окна пятого этажа. Проблемы со здоровьем у Василия обнаружились еще во времена его учебы в вузе, вследствие чего артист стал застенчивым и даже замкнутым.

После того, как в декабре 2016 года Степанов сломал позвоночник, предположительно, в результате неудачной попытки самоубийства, медики стали пристально наблюдать за ним, и он регулярно принимал поддерживающие эмоциональное состояние препараты, сообщает Life.ru.

Между тем репортеры пообщались с соседом Степанова, который обнаружил актера лежащим на земле после падения с высоты. По словам мужчины, он увидел Василия возле подъезда и сначала не узнал в нем звезду "Обитаемого острова". "Я внука вел в сад. Заходим, смотрю – валяется. Я думал, что алкаш. Потом на улицу вышел, смотрю – Вася", – цитирует мужчину телеканал "Звезда".

Напомним, утром 10 апреля Василий Степанов выпал из окна, однако об этом стало известно лишь сейчас. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.

Как утверждают СМИ, родителям актера было предложено поместить его в специализированную клинику, но те отказались. По имеющимся данным, Василий Степанов не употребляет алкоголь и наркотики.

