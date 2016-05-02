Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

  • Дата рождения: 14 января 1986
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Козерог
  • Рост: 192
  • Вес: 85

Василий родился 14 января 1986 года в Москве. Его отец приехал в столицу из Смоленской области (деревня Крупениха), работал милиционером. Мама трудилась сначала учительницей, а затем кассиром-продавцом. У Василия есть младший брат Максим. В детстве будущий актер часто проводил каникулы у бабушки в деревне.

Отучился в техникуме физической культуры и спорта, где получил специальность преподавателя. Занимался рукопашным боем, став кандидатом в мастера спорта. После техникума Василий поступил в юридический институт, но вскоре бросил его.

До актерской деятельности Степанов успел поработать барменом. Снялся в рекламном ролике "Я выбираю службу по контракту", хотя сам в армии не служил.

Поступил в Щукинское театральное училище. Во время учебы ходил на прослушивания. Успешно прошел кастинг на главную роль в фильме "Обитаемый остров" Федора Бондарчука. Для съемок в картине Василий брал академический отпуск.

После премьеры ленты эффектный Степанов обрел сумасшедшую популярность, а его портреты украсили практически все обложки российского глянца. У него была любимая девушка и толпа поклонниц...

Однако дальше что-то пошло не так. Актер перестал сниматься и всерьез захворал. Его накрыла затяжная депрессия. Ко всему прочему, Василия бросила любимая. Он долго прозябал он в нищете и жаловался на невостребованность в профессии. Дальше случилось страшное: в конце 2016 года актер упал, поскользнувшись на льду, и сломал позвоночник. Затем в апреле 2017-го Степанов выбросился из окна. Он остался жив, отделавшись многочисленными переломами.

Творческая биография у Василия скудная. В 2011 году он отметился ролью немого шизофреника Эдуарда в спектакле "Вероника решает умереть" (по роману Пауло Коэльо) в Театре Юрия Васильева.

В августе 2009 года актер стал лицом молодежного романа "Влечение" (российского аналога "Сумерек"). В 2011 году Степанов попробовал себя в качестве ведущего музыкально-развлекательной программы "Давно не виделись!" на канале "ТВ Центр".

В фильмографии артиста помимо "Обитаемого острова" значатся такие работы: "Страховой случай" (2011 год, роль - Артем), "Поцелуй Сократа" (2011 год, Костя), "Мой парень - ангел" (2011 год, милиционер), "Околофутбола" (2013 год, диктор).

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  • Ву а ля!????

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  • Все вспомнили..?!????

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