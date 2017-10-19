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Василий Сергеевич Степанов

актер
Василий Сергеевич Степанов
  • Дата рождения: 14 января 1986
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Козерог
  • Рост: 192
  • Вес: 85

Василий родился 14 января 1986 года в Москве. Его отец приехал в столицу из Смоленской области (деревня Крупениха), работал милиционером. Мама трудилась сначала учительницей, а затем кассиром-продавцом. У Василия есть младший брат Максим. В детстве будущий актер часто проводил каникулы у бабушки в деревне.

Отучился в техникуме физической культуры и спорта, где получил специальность преподавателя. Занимался рукопашным боем, став кандидатом в мастера спорта. После техникума Василий поступил в юридический институт, но вскоре бросил его.

До актерской деятельности Степанов успел поработать барменом. Снялся в рекламном ролике "Я выбираю службу по контракту", хотя сам в армии не служил.

Поступил в Щукинское театральное училище. Во время учебы ходил на прослушивания. Успешно прошел кастинг на главную роль в фильме "Обитаемый остров" Федора Бондарчука. Для съемок в картине Василий брал академический отпуск.

После премьеры ленты эффектный Степанов обрел сумасшедшую популярность, а его портреты украсили практически все обложки российского глянца. У него была любимая девушка и толпа поклонниц...

Однако дальше что-то пошло не так. Актер перестал сниматься и всерьез захворал. Его накрыла затяжная депрессия. Ко всему прочему, Василия бросила любимая. Он долго прозябал он в нищете и жаловался на невостребованность в профессии. Дальше случилось страшное: в конце 2016 года актер упал, поскользнувшись на льду, и сломал позвоночник. Затем в апреле 2017-го Степанов выбросился из окна. Он остался жив, отделавшись многочисленными переломами.

Творческая биография у Василия скудная. В 2011 году он отметился ролью немого шизофреника Эдуарда в спектакле "Вероника решает умереть" (по роману Пауло Коэльо) в Театре Юрия Васильева.

В августе 2009 года актер стал лицом молодежного романа "Влечение" (российского аналога "Сумерек"). В 2011 году Степанов попробовал себя в качестве ведущего музыкально-развлекательной программы "Давно не виделись!" на канале "ТВ Центр".

В фильмографии артиста помимо "Обитаемого острова" значатся такие работы: "Страховой случай" (2011 год, роль - Артем), "Поцелуй Сократа" (2011 год, Костя), "Мой парень - ангел" (2011 год, милиционер), "Околофутбола" (2013 год, диктор).

Спустя три года красавчик Степанов из "Обитаемого острова" так и не нашелся

Спустя три года красавчик Степанов из "Обитаемого острова" так и не нашелся
Василий Степанов не появляется на людях уже несколько лет. Поклонники бьют тревогу. Голубые как небо глаза, вьющиеся кудри и мужественные скулы.

Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию

Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Бог – великий сценарист человеческих судеб. Но иногда он бывает необъяснимо жесток по отношению к своим подопечным: сначала возносит на вершину, а потом низвергает в пропасть. Парень красивый, зовут его Василий.

Страшный диагноз: Василий Степанов из "Обитаемого острова" стал инвалидом

Страшный диагноз: Василий Степанов из "Обитаемого острова" стал инвалидом
После выхода на экраны блокбастера Федора Бондарчука "Обитаемый остров" актер Василий Степанов вмиг обрел известность. Однако затем артист пропал со всех радаров. О том, что происходит в жизни актера, рассказал его брат. Максим Степанов, родственник актера Василия Степанова, появился в студии шоу "Звезды сошлись".

Красавчика Степанова из "Обитаемого острова" сдали в психушку после гей-скандала

Красавчика Степанова из "Обитаемого острова" сдали в психушку после гей-скандала
После роли в блокбастере Федора Бондарчука "Обитаемый остров" Василия Степанова многие провозгласили секс-символом. По нему сходили с ума и женщины, и мужчины. Последние, включая знаменитых режиссеров, мечтали затащить красавчика в постель, суля помощь в карьере. Мужские ласки вовсе не прельщали Василия Степанова – он любил девушек.

"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"

"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"
Василий Степанов в одно мгновение стал звездой после выхода фильма "Обитаемый остров". Однако других заметных ролей у актера нет – слава негативно сказалась на нем. После выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" на Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не справился.

Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение

Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение
Слухи вокруг госпитализации актера Василия Степанова распространились, как и вся подобная информация, со скоростью света. Некоторые СМИ даже опубликовали диагноз, который, якобы, поставили артисту врачи. Однако жадных на сенсации журналистов предупредили: тайна частной жизни, и особенно все, что касается здоровья, охраняется законом. И распространители подобной информации – тем более, не соответствующей действительности и не подтвержденной официально – могут понести серьезное наказание. "Пожалуй, не погрешу против истины, если предположу, что интерес к Василию Степанову как к актеру основан, прежде всего, на его звездной роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", и значительная часть миллионов зрителей шла в кинотеатр именно чтобы посмотреть на голубоглазого светловолосого красавца.

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
После выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" на Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не справился. А узнав мир кино изнутри, актер вовсе загремел в психушку.  О том, что происходит в жизни артиста, ходит много слухов и мифов.

После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи

После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
Актриса Дарья Егорова рассказала о состоянии экс-возлюбленного Василия Степанова, прославившегося благодаря главной роли в фильме "Обитаемый остров". По словам девушки, мать пытается изгнать из артиста бесов, а тот в невменяемом состоянии звонит ей и просит о помощи. У Дарьи Егоровой и Василия Степанова был студенческий роман, который перерос в гражданский брак.

Выпавшего из окна Степанова настигло новое несчастье

Выпавшего из окна Степанова настигло новое несчастье
Василий Степанов вернулся в кино. Однако есть опасность, что картина, в которой играет артист, может не увидеть свет. Режиссер Наталья Веревкина предложила Василию Степанову роль в фильме "Кто следующий, мечтатели?" Картина рассказывает о талантливом танцовщике, жизнь которого кардинально изменилась после страшной аварии.

Известная певица довела невменяемого Василия Степанова

Известная певица довела невменяемого Василия Степанова
Бывший продюсер Василия Степанова Сергей Рублев рассказал о том, как его подопечный категорически отказался сниматься в ролике на песню известной певицы Кати Лель. По словам Рублева, Степанов кричал на всю квартиру, что он не для того получал образование, чтобы сидеть в клипе. Сергей Рублев отметил, что у Василия Степанова было много рабочих предложений, однако тот от всех отказывался.

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