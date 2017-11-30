Табаков пришел к окончательной фазе жизни

82-летний художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков находится в реанимации. Из-за болезни артиста отменены несколько спектаклей. Таролог Марианна Абравитова рассказала, что ожидает актера в ближайшем будущем.

"Ситуация со здоровьем непростая, но, к счастью, карты не показывают завершения жизненного пути. Другой вопрос, что избежать проблем даже при квалифицированном лечении уже не удастся", - рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Как заверила медиум, Олега Павловича вытащат, но его состояние не позволит работать. "Заболевание обширное. Глобально актер пришел к окончательной фазе своей жизни. Учитывая возраст и истощение организма, хорошего ждать не приходится, и он сам все это понимает", – сказала она.

Табакову необходимо относиться к своему здоровью более бережно, посоветовала таролог. Большую роль во всем этом, конечно же, играет семья. "Вижу, что сыновья актера находятся в оппозиции по отношению друг другу, между ними присутствует конкуренция. Они даже предоставляют разную информацию относительно болезни отца. По сути, никто не вникает в заболевание", – показали карты гадалке.

Абравитова уверена, что Табаков болеет давно, и несколько последних лет члены его нынешней семьи трясутся над ним, как над ребенком. "Многие проблемы родственники не озвучивают, создавая иллюзию, что все хорошо. Это правильно, и их можно понять. Надо сказать, что Олег Павлович до сего момента являлся настоящим костяком своей семьи, да и театра в целом. Он по жизни знает и контролирует все. Когда Табаков отойдет от дел, пострадает не только семья, но и его театр. Начнется перестройка внутри системы управления, творческий процесс поменяется. Всех ждет настоящая революция", – предупредила она.