Олег Табаков не может дышать

Состояние Олега Табакова резко ухудшилось. Артист не может самостоятельно дышать, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По некоторым данным, Олег Табаков в реанимации на искусственной вентиляции легких, пишет газета "Известия". Рядом с легендарным актером находятся члены семьи. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что медикам удалось стабилизировать Табакова. "Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано", – говорили в кулуарах медучреждения.

Отметим, никто из представителей СМИ точно не знает, что происходит с Олегом Табаковым, поскольку информация очень противоречива. Так, одни источники утверждали, что актер госпитализирован. Мол, накануне, 27 ноября, его доставили в Первую градскую больницу в связи с воспалением легких, якобы у него даже заражение крови. При этом в пресс-службе "Табакерки" репортеров уверили, что артист проходит плановое стоматологическое лечение и нет поводов для беспокойства.

Эту версию поддержал младший сын Олега Табакова Павел. А вот старший наследник актера Антон подтвердил информацию о госпитализации из-за проблем с легкими. Сам Олег Табаков заявил журналистам, умудрившимся до него дозвониться, что болен. Подробностей он не сообщил.

Из-за болезни Олега Табакова постановка, в которой задействован актер, отменена. "По техническим причинам спектакль "Год, когда я не родился", запланированный на 27 ноября 2017 года на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова, отменен. Деньги за ранее приобретенные билеты можно получить в кассах театра в течение десяти дней. Деньги за билеты, приобретенные онлайн на сайте театра, будут возвращены на ваш счет", – сказано на сайте театра. Более того, в МХТ имени Чехова отменили три декабрьских спектакля, в которых играет Олег Табаков.