Олег Табаков доставлен в реанимацию

Актер и режиссер Олег Табаков срочно госпитализирован. Он доставлен в реанимацию Первой градской больницы.

У 82-летнего артиста подозревают тяжелое воспаление легких. Спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова, в котором должен был участвовать Табаков, отменен, передает Telegram-канал Mash.



Олег Табаков успешно совмещает работу художественного руководителя школы-студии МХТ со съемками в кино и участием в спектаклях. Однако иногда нервное напряжение дает о себе знать. Так, 15 сентября прямо перед началом спектакля "Чайка", где актер исполняет одну из главных ролей, он внезапно почувствовал острую боль.

В театр тут же была вызвана скорая помощь. Тогда медики рекомендовали Табакову госпитализацию, однако он потребовал укол обезболивающего, после которого вышел на сцену. Отменять спектакль он не хотел – в зрительном зале был полный аншлаг.

Олег Табаков удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и членом Совета по культуре и искусству при президенте России.