Олег Павлович Табаков актер

Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Член Совета по культуре и искусству при Президенте России.

Приехав в столицу, абитуриент Табаков подал заявления в Школу-студию МХАТ им. Немировича-Данченко и в ГИТИС. Его приняли сразу в оба института, но он отдал предпочтение МХАТу.

По окончании школы-студии актер был распределен в Московский драматический театр имени Станиславского. Но судьба привела Табакова в новый, созданный Олегом Ефремовым, театр «Современник». После ухода Ефремова во МХАТ театр почти на семь лет возглавил Олег Павлович.

В декабре 1986 года вышел приказ о создании в Москве трех новых театров. Среди них был и Театр-студия под руководством Олега Табакова. Так сбылась его заветная мечта о собственном театре, который вскоре окрестили «Табакеркой».

С 1986 по 2000 год он – ректор Школы-студии МХАТ, руководитель совместной аспирантской программы Школы-студии и Университета Карнеги Меллон (США). С 2000-го Табаков – руководитель Московского Художественного театра имени Чехова. Также на счету Олега Павловича участие более чем в 120 фильмах.