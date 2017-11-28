"Имеет право": сын о вентиляции легких Табакова

Старший сын Олега Табакова Антон рассказал о состоянии здоровья артиста. По словам наследника, в подключении актера к аппарату искусственной вентиляции легких нет ничего необычного.

"Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице", – заявил Антон Табаков.



Сейчас медики, по словам сына актера, оценивают состояние Табакова как стабильное. "Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания", – отметил он.

Ранее сообщалось, что находящемуся в реанимации художественному руководителю МХТ имени Чехова стало хуже. Артист не может самостоятельно дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что родные Табакова дают очень противоречивую информацию о здоровье артиста. Так, младший сын актера Павел уверяет, что Олег Табаков проходит плановое стоматологическое лечение и нет поводов для беспокойства. В тоже время старший наследник актера Антон заявил, что артист госпитализирован из-за проблем с легкими. Сам Олег Табаков заявил журналистам, умудрившимся до него дозвониться, что болен.

Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova) Апр 30 2017 в 5:37 PDT

Напомним, 82-летнего артиста доставили в реанимацию 27 ноября. Из-за болезни артиста был отменен спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова.

