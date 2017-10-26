Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой

Мария Шарапова, вернувшаяся в спорт после мельдониевого скандала, заинтриговала поклонников фотографией кольца на безымянном пальце. Что происходит в жизни теннисистки, выяснила ясновидящая и таролог Марианна Абравитова.

"Если дело касается ее личной жизни, то я начну с самого основного. Ничего особенно примечательного сейчас не происходит у нее в этой сфере. Наоборот, она сейчас пребывает в каком-то, можно даже сказать "гордом" одиночестве и пускает в нем корни", – заявила ясновидящая и таролог Марианна Абравитова.

По мнению ясновидящей, так как Мария занимается спортом, в котором всегда есть соревновательный момент, требуется сила воли, энергия и личная харизма, она, сознательно или нет, наработала себе железную броню. Мужское внимание, адресованное в ее сторону, эту броню не всегда способно пробить. Однако, под этой броней, конечно же, бьется горячее сердце, жаждущее любви, но пока не складывается.

"То, что она хвастается кольцом на пальце, на данный момент – не более, чем провокация. Тем не менее, я вижу, что у спортсменки все впереди. В течение ближайших 8-12 месяцев у нее завяжутся интересные отношения, в которых все будет по-настоящему и они вполне могут привести к созданию полноценной семьи. Но надо сказать, что Мария – человек сложный, ей бывает сложно с самой собой, а уж подстраиваться под нее и подавно не каждый сможет. Так что нельзя сказать наверняка, будут ли это отношения на всю жизнь, но в любом случае, одиночества у Марии впереди нет", – показали карты таро Абравитовой.

При этом ясновидящая отметила, что если не касаться личной жизни, а поговорить об остальном, то можно сказать, что это очень сильная личность и человек очень успешный, можно даже сказать, "звездный". Эта ее "звездность", то есть мощная от природы энергетика и сила характера, представляет собой очень мощную волну, на гребне которой она стремится к новым высотам и будет продолжать движение еще долго.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Сен 14 2017 в 2:14 PDT

"Успехов в спортивной карьере будет еще много, а после Шарапова посвятит себя тренерской работе, причем очень основательной, включающей в себя открытие каких-то школ, центров и так далее. Но и этим деятельность Шараповой не ограничится. Я вижу у нее в будущем даже какие-то инициативы в области политики", – резюмировала ясновидящая.