Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию

Мария Шарапова впервые после дисквалификации за применение мельдония одержала победу на турнире WTA, передает "Спорт Экспресс". Ее последний триумф был еще в мае 2015 года в Риме.

Поклонники два с половиной года ждали победы теннисистки и пришли в неописуемый восторг. Да и сама она эмоций скрывать не стала. Зрители заметили и слезы в глазах победительницы, и то, как она обняла своего тренера Свена Гренефельда. Яркие эмоции теннисистки не оставили равнодушными даже тех, кто не особо интересуется спортом.

Отметим, на пути к долгожданному триумфу Марии Шараповой стоял серьезный соперник – 19-летняя Арина Соболенко, благодаря которой сборная Белоруссии прорвалась в финал Кубка федерации. Она отличается напористой, агрессивной манерой игры и, несмотря на юный возраст, успела заявить о себе как об очень сильном спортсмене. На соревнованиях в китайском Тяньцзине до встречи с Шараповой она не проиграла ни одной партии.

Не успеют обсохнуть слезы и остыть эмоции, как Марии Шараповой предстоит новое испытание. В России ее ждет "Кубок кремля". Свой первый поединок на корте теннисистке предстоит провести с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

