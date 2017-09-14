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Спорт

Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах

Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch/face to face
Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах. Это произошло в Америке во время промо-тура чемпионки, приуроченного к выходу ее автобиографии "Неудержимая". 
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Когда ведущая шоу Кэти Курик начала перечислять всех известных возлюбленных Марии, та прервала ее, предложив либо перечислить всех, либо замолчать. "А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними", – сказала Шарапова. Когда ведущая напрямую спросила, есть ли сейчас у теннисистки возлюбленный, она ответила: "постоянно – нет". 

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Автобиография "Неудержимая", которую рекламирует спортсменка, пока доступна только на английском. В скором времени ее обещают перевести на русский язык. В книге Шарапова рассказывает весь свой жизненный путь. Пишет о том, как вдвоем с отцом они уехали в Америку, с 700 долларами в кармане. Как ее выгоняли из теннисных школ, как она всегда находилась в тени Анны Курниковой и даже донашивала за ней одежду.

Отдельная тема автобиографии – противостояние с сестрами Уильямс. Шарапова рассказывает, из-за чего ее так невзлюбила Серена: после победы в 2004 году Мария зашла в раздевалку и услышала громкие, сотрясавшие воздух, пугающие рыдания. Они не затихали. Шарапова вышла так быстро, как только смогла. Но Серена знала, что она была там. Мария предполагает, что Уильямс-младшая возненавидела ее за то, что она, будучи тощим подростком, обыграла ее, а потом услышала, как она плачет.

В книге Мария вспоминает и самый тяжелый период своей жизни – дисквалификацию из-за допинга. Все, над чем она работала с четырех лет, вся эта сумасшедшая борьба вдруг предстала в новом, ужасном, несправедливом свете. Начались дни, полные отчаяния и безысходности.

Однако, спортсменка все преодолела и сейчас опять выступает на корте. Она является одной из самых богатых спортсменок мира, имеет на своем счету победу в 38 турнирах, и является серебряной медалисткой Олимпийских игр в 2012 года. Мария Шарапова пользуется большой популярностью у мужчин, и часто встречалась с известными спортсменами. Последним избранником теннисистки был Григор Дмитров, с которым россиянка находилась в отношениях три года.

Автор: Михаил Войцеховский14 сентября 2017, 13:45
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Красавица Мария Шарапова посетила Россию

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