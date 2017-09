Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах

Когда ведущая шоу Кэти Курик начала перечислять всех известных возлюбленных Марии, та прервала ее, предложив либо перечислить всех, либо замолчать. "А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними", – сказала Шарапова. Когда ведущая напрямую спросила, есть ли сейчас у теннисистки возлюбленный, она ответила: "постоянно – нет".

Автобиография "Неудержимая", которую рекламирует спортсменка, пока доступна только на английском. В скором времени ее обещают перевести на русский язык. В книге Шарапова рассказывает весь свой жизненный путь. Пишет о том, как вдвоем с отцом они уехали в Америку, с 700 долларами в кармане. Как ее выгоняли из теннисных школ, как она всегда находилась в тени Анны Курниковой и даже донашивала за ней одежду.

Отдельная тема автобиографии – противостояние с сестрами Уильямс. Шарапова рассказывает, из-за чего ее так невзлюбила Серена: после победы в 2004 году Мария зашла в раздевалку и услышала громкие, сотрясавшие воздух, пугающие рыдания. Они не затихали. Шарапова вышла так быстро, как только смогла. Но Серена знала, что она была там. Мария предполагает, что Уильямс-младшая возненавидела ее за то, что она, будучи тощим подростком, обыграла ее, а потом услышала, как она плачет.

Sharapova about Dimitrov, Andy Roddick and other ex boyfriends pic.twitter.com/jK2w4778K1

В книге Мария вспоминает и самый тяжелый период своей жизни – дисквалификацию из-за допинга. Все, над чем она работала с четырех лет, вся эта сумасшедшая борьба вдруг предстала в новом, ужасном, несправедливом свете. Начались дни, полные отчаяния и безысходности.

Excited to share with you the Russian cover flap of #Unstoppable #ComingSoon pic.twitter.com/5qaGjLxhDA