Шарапова опозорилась в Москве

Российская спортсменка, которая впервые за десять лет принимала участие в престижном турнире, уступила сопернице два сета и допустила множество ошибок. Шарапова семь раз подала навылет, реализовала только один из трех брейк-пойнтов и совершила три двойных фола. Рыбарикова допустила в три раза меньше фолов и взяла в два раза больше брейк-пойнтов.

Отметим, россиянка вылетела из турнира после первого же тура. Последний раз на Кубке Кремля она выступала десять лет назад. Тогда Мария тоже проиграла, но во втором туре. В 2007 году она уступила Виктории Азаренко из Белоруссии. Как и в прошлый раз, в этой встрече Шарапова считалась фавориткой – букмекеры принимали ставки на ее победу с низким коэффициентом 1,3.

Как ранее сообщали журналисты, Шарапова прилетела в Москву накануне поединка и отказалась от тренировки, сославшись на усталость. Буквально за несколько часов до того, как теннисистка села в самолет на Москву, она играла в финале турнира в Тяньцзине, который принес ей первый титул за 2,5 года.

Решение спортсменки поспать и пропустить занятие прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. "Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально. Это была жизненная необходимость", – приводит слова функционера "Газета.ru". Другие эксперты отмечают, что отсутствие тренировки после такого долгого перелета могло негативно сказаться на нестабильной физической форме теннисистки.

Магдалена Рыбарикова после победы призналась, что это был тяжелый матч. "Было очень сложно играть против такого сильного соперника. Но я в следующем раунде", – заявила она организаторам турнира. Сама Шарапова пока не дала комментариев.

Магдалена Рыбарикова: It was very difficult to play against such strong opponent, but I'm in next round.. pic.twitter.com/aFC1W1Dzb2