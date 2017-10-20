Кто подставил жену Джигарханяна

Известный актер и театральный режиссер Армен Джигарханян написал заявление в полицию на свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. Он обвинил супругу в попытках убийства и воровстве. При этом сам артист находится в больнице. Что происходит в семье актера, спросила у карт таро ясновидящая Марианна Абравитова.

"Ситуация достаточно классическая. Можно много приводить примеров таких союзов, среди наших артистов, шоуменов, бросающих свои семьи и устремляющимися к молодым дама. Тоже самое случилось и с Арменом Джигархяняном", – считает таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Конечно на пустом месте такое не случается. "Значит была на это определенная почва, и пустая ниша, которую захотелось чем-то заполнить. Сейчас сказать, что это девушка сама все это начала, и закрутила и все-такое, так это неправильно. Свято место пусто не бывает. В душе ему хотелось место заполнить. Рядом оказалась эта прекрасная девушка, проскочила искра, закрутилась и завертелось все. Вот оно и получилось то, что мы видим", – отметила таролог.

Пара благополучно расписалась. "То что он все на нее переписал, так это его право. Может он был ослеплен страстью, практически человек это делает как в последний раз. Человек оставляет за собой след, и если внимательно приглядеться, увидеть можно таких примеров с таким сценарием масса. Ну он сам вышел из этого сценария, сам затеял ссору. Те друзья, которые оказались рядом в момент его одиночества очень сильно накрутили его. Поэтому он в итоге и попал в больницу", – рассказала ясновидящая.

По словам Абравитовой, отношений между супругами как раньше не будет. "Клин вбит серьезный. Развитие событий – размывание этих отношений. Впереди разборки и по наследству, и по недвижимости. Впереди феноменальный скандал", – заявила таролог.

Абравитова отметила, что перед актером сейчас выбор – что делать – либо мирится с этой женой, либо возвращаться к первой жене, либо спокойно остаться одному. "Развилка пути, так сказать. Но включаются общечеловеческие понятия. Потом идет в сторону ухода от жены молодой. Я бы отдала этому 70% в пользу, что они расстанутся", – показали карты.

"Я не вижу, что она мошенница и обобрала его. Она просто оказалась в нужном месте и в нужное время. Она много ему помогла и по здоровью, и вообще оживила его жизнь. Сейчас у него могут начаться совершенно другие выводы, тем более все ему поют совершенно разное. Многие его попросту накручивают. Если сейчас у Виталины отнять все по суду, то это будет неправильно. Она отдала ему молодость и внимание, и действительно любила его. Она окружила его и любовью и теплотой. Хотелось бы чтобы ситуация все же была справедливая", – считает ясновидящая.

На втором месте вопрос – куда же денется актер, если разведется. "Примирение с первой женой будет достаточно условным. Но как личность Джигарханян далеко от первой жены и глобального возврата невозможно. Он останется свободным мужчиной, как говорится свободным женихом", – заключила Абравитова.

