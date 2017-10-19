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Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра

Виталина Цымбарлюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Появились новые подробности скандального увольнения из театра Виталины Цымбалюк-Романовской, жены актера Армена Джигарханяна. Похоже, в московском Департаменте культуры были довольны ее работой.
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Юрист театра сообщила, что происходящее вызвало удивление у труппы. "Еще недавно представители департамента ее хвалили за то, что вывела театр из кризиса и долгов. Знаю, что ей продлили контракт еще на год", – заявила она.

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Как передает Starhit, Цымбалюк-Романовская сама решила покинуть занимаемую должность. "Конечно, в нашей стране может быть все, что угодно. Тем более, по собственному желанию. А как оно возникло, другой вопрос," – добавила юрист.

Ранее сообщалось, что жену Джигарханяна выгнали из театра. Как писали Dni.Ru, официальная причина: она не справляется со своими обязанностями. Неофициальная – она хотела уволить самого Джигарханяна, что вызвало грандиозный скандал.

Фото Виталины Цымбалюк-Романовской.

Сама Цымбалюк-Романовской прессе ничего не комментирует. Из скудных заявлений ее представителя понятно лишь то, что в настоящий момент сердце девушки разбито, и она готовится к разводу со знаменитым мужем.

Напомним, известный актер и театральный режиссер Армен Джигарханян написал заявление в полицию на свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. Он обвинил ее в попытках убийства и воровстве. Артист находится в 57-й больнице города Москвы. 

Фото Виталины Цымбалюк-Романовской.

Автор: Ольга Дордус19 октября 2017, 22:38

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