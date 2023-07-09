Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Еще в школе Джигарханян увлекся театром и кино, а в 1952 году отправился в Москву и попытался поступить в ГИТИС, однако его постигла неудача. Вернувшись в Ереван, устроился на киностудию "Арменфильм" помощником оператора. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на курс к режиссеру Аджемяну, руководителю Театра имени Сундукяна. Вскоре будущий любимец публики перешел на курс Гулакяна.

На сцену впервые вышел в январе 1955 года – в спектакле по пьесе Гусева "Иван Рыбаков": в труппу Ереванского русского драматического театра имени Станиславского, где актер проработал более десяти лет, его позвали еще студентом-второкурсником. В 1967 году Эфрос пригласил Джигарханяна в Московский театр имени Ленинского комсомола, а в 1969-м аткер начал играть у Гончарова в Московском театре имени Маяковского.

В кино дебютировал в 1960 году, сыграв Акопа в фильме "Обвал", а известность принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине "Здравствуй, это я". В 1989-1997 годах преподавал актерское мастерство во ВГИКе. В 1996-м был основан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. В 1999 году артист получил грин-карту по квоте правительства США для выдающихся деятелей искусства.

Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года. Причиной смерти называют многочисленные хронические заболевания. Прощание со знаменитым актером прошло 17 ноября В Московском Драматическом театре. Его похоронили на Ваганьковском кладбище